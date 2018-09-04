رونار يُبرمج ست حصص تدريبية لمنتخب "الأسُود"

هسبورت - آمال لكعيدا*

حَدّد الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، برنامج المعسكر المغلق للمنتخب الوطني المغربي في بوزنيقة، استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي، السبت المقبل في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب ثاني جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون صيف العام المقبل.

وسيخوض المنتخب الوطني المغربي، بحضور جل لاعبيه المستدعين للمباراة، حصة تدريبية عصر اليوم الثلاثاء، في ملحق الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بعد أن خاض حصة أولى صباح اليوم، في الملحق نفسه.

واختار الناخب الوطني، هيرفي رونار، الاكتفاء بحصة تدريبية وحيدة غدا الأربعاء، بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا، وهو نفس البرنامج المحدد لبعد غد الخميس، حيث ستجرى حصة واحدة في التوقيت نفسه، في ملحق ملعب الأمير مولاي عبد الله أيضا.

وسيختتم الفريق الوطني استعداداته يوم الجمعة، بإجراء حصة تدريبية أخيرة مساءً، في ملعب "الأب جيكو"، الذي يتم تجهيزه منذ مدّة لهذا الغرض، في الوقت الذي سيخوض فيه منتخب مالاوي حصة رسمية فوق أرضية ملعب محمد الخامس.

ويحتل المنتخب المغربي الصف الأخير في مجموعته بعدما خسر في الجولة الأولى من التصفيات أمام الكاميرون بهدف نظيف، علما أن منتخب مالاوي هو الآخر كان قد فاز على جزر .

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com