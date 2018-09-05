قطار البايرن يسير بأقصى سرعته مرة أخرى

هسبريس - د .ب .أ

يبدأ بايرن ميونخ فترة العطلات الدولية في وضعه المعتاد في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم حيث قام المدرب الجديد نيكو كوفاتش بمهام عمله على النحو الأمثل حتى الآن.

بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا في المواسم الستة الأخيرة لم يظهر بشكل مثالي خلال كل المباريات التي خاضها حتى الآن هذا الموسم، لكنه قدم ما يكفي لاكتساح اينتراخت فرانكفورت 5-0 في كأس السوبر الألماني بجانب الفوز على دروشترسن 1-0 في كأس ألمانيا وأيضا الفوز على هوفنهايم 3-1 وعلى شتوتغارت 3-0 في البوندسليغا.

وكتبت صحيفة "سود دويتشه تسيتونغ "نيكو كوفاتش يمكنه أن يبدأ أول عطلة دولية بأعصاب هادئة تماما"، فيما ذكرت صحيفة "الجماينه تسيتونج" أن "قطار بايرن يسير بأقصى سرعته مرة أخرى".

ومع مواجهة بايرن لباير ليفركوزن العليل في اللقاء المقبل بالبوندسليغا، بعد أسبوعين فإن الأمور تبدو مشرقة بالنسبة لكوفاتش اللاعب السابق لبايرن والذي خلف يوب هاينكس في منصب المدير الفني هذا الصيف.

وقال كوفاتش بعد الفوز عى شتوتغارت "راض تماما، كل المباريات الأربع التي خضناها حتى الآن كانت جيدة".

وأضاف "لقد ظهرنا بشكل جيد حقا، أود حقا أن أهنئ فريقي".

ولم يعان بايرن مطلقا أمام شتوتغارت وحسم الفوز بثلاثة أهداف حملت توقيع ليون جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

ونال جوريتسكا لاعب وسط منتخب ألمانيا القادم من صفوف شالكه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، القدر الأكبر من الإشادة بعدما سجل أول مشاركة له منذ البداية مع النادي البافاري، وسجل هدفه الأول مع الفريق بمساعدة ليفاندوفسكي.

وأكد جوريتسكا (22 عاما) أنه لم يظهر بشكل رائع لنيل إعجاب يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني، والذي كان حاضرا في المدرجات استعدادا لمواجهة الماكينات أمام فرنسا يوم الخميس المقبل وامام بيرو يوم الأحد.

وقال جوريتسكا "اولا أنا سعيد بالمشاركة منذ البداية، لم أدخل المباراة بهدف إثبات ذاتي للمنتخب الوطني، ولكن لإثبات نفسي لبايرن، وإظهار قدرتي على تقديم المساعدة".

وأضاف "كل شيء في القمة بمثابة مكافأة، أشعر براحة كبيرة في الفريق".

وواصل ليفاندوفسكي توهجه وسجل هدفه السادس في أول أربع مباريات هذا الموسم بعد أن كان يرغب في الرحيل هذا الصيف، كما عاد مولر للتسجيل بعد الخروج المفاجئ لألمانيا من دور المجموعات لمونديال روسيا، كما ظل جيروم بواتينج متواجدا بعد فشل صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

واغدق مولر الذي سجل هدفه الثاني في ثاني مباراة لبايرن بالبوندسليغا بعد أن تلقى تمريرة رائعة بكعب القدم من ليفاندوفسكي، الثناء على مدربه كوفاتش وعلى الفريق بشكل عام.

وقال مولر "نيكو كوفاتش واضح جدا في طلباته، الأمر يعود إلى تفاصيل بسيطة، والجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه في ظل المنافسة القوية في فريقنا".