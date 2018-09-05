مستور ينتقل رسميا من ميلان إلى الدوري اليوناني

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق لاميا اليوناني، رسميا، مساء اليوم، مع الدولي المغربي هاشم مستور، لاعب أيس ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

وقالت إدارة لاميا اليوناني إنه يسرها أن تعلن لأنصارها وللمهتمين بالكرة عن تعاقدها مع الموهبة المغربية هاشم مستور (20 سنة)، الذي خضع للفحص الطبي رفقة النادي واجتازه بنجاح ليوقع في كشوفات الفريق الذي رحب باللاعب وتمنى له المزيد من النجاحات.

وجاء تعاقد الفريق اليوناني مع الدولي المغربي من أجل تعزيز تركيبته البشرية لمساعدته على تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما عقب الانطلاقة المتعثرة له في بداية الدوري؛ فقد تكبد الفريق الهزيمة في مباراتين مرتا على انطلاق الدوري، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ولم يسجل سوى هدف واحد، ويحتل الصف الأخير بصفر نقطة بعد مرور جولتين.

ويعدّ هاشم مستور واحدا من أفضل المواهب في الدوري الإيطالي، وكان الجميع يتنبأ له بمستقبل مبهر في عالم كرة القدم، لا سيما أنه خريج مدرسة العملاق الإيطالي أيس ميلان ويملك من الموهبة الخام القدر الكثير؛ لكن منذ اختياره الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي وهو في سن صغيرة مفضلا إياه على المنتخب الإيطالي تغيرت العديد من الأشياء التي تتعلق بمستقبل اللاعب، ولم يعد تمنح له الدقائق الكافية كما كان سابقا رفقة الروسينيري.

يشار إلى أن مستور بات لاعبا حرا عقب انتهاء عقده رفقة أيس ميلان، وفضّلت إدارة الروسينيري السماح له بالخروج وعدم تجديد عقده، لا سيما أنه لم يعد في مفكرة جينارو غاتوزو، مدرب الفريق. وقد سبق للاعب أن خاض تجارب احترافية رفقة مالقا الإسباني وزفولة الهولندي؛ ولكنها لم تكلل بالنجاح، لينضم إلى فريقه الجديد بالدوري اليوناني.