24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إدارة ميناء طنجة المتوسط تعلن "انتهاء الازدحام‎" (5.00)

  2. مقاتلات روسية تقصف تجمعات سكنية في إدلب (5.00)

  3. "بوجو" ترفع إنتاج "مصنع القنيطرة" إلى 200 ألف سيارة سنوياً (5.00)

  4. رئيس مجلس النواب المغربي يتوصل باستدعاء من محكمة فرنسية (5.00)

  5. وزير إسرائيلي: حلّ الدولتين "مات" والحكم الذاتي ينتظر الفلسطينيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مستور ينتقل رسميا من ميلان إلى الدوري اليوناني

مستور ينتقل رسميا من ميلان إلى الدوري اليوناني

مستور ينتقل رسميا من ميلان إلى الدوري اليوناني
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:35

تعاقد فريق لاميا اليوناني، رسميا، مساء اليوم، مع الدولي المغربي هاشم مستور، لاعب أيس ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

وقالت إدارة لاميا اليوناني إنه يسرها أن تعلن لأنصارها وللمهتمين بالكرة عن تعاقدها مع الموهبة المغربية هاشم مستور (20 سنة)، الذي خضع للفحص الطبي رفقة النادي واجتازه بنجاح ليوقع في كشوفات الفريق الذي رحب باللاعب وتمنى له المزيد من النجاحات.

وجاء تعاقد الفريق اليوناني مع الدولي المغربي من أجل تعزيز تركيبته البشرية لمساعدته على تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما عقب الانطلاقة المتعثرة له في بداية الدوري؛ فقد تكبد الفريق الهزيمة في مباراتين مرتا على انطلاق الدوري، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ولم يسجل سوى هدف واحد، ويحتل الصف الأخير بصفر نقطة بعد مرور جولتين.

ويعدّ هاشم مستور واحدا من أفضل المواهب في الدوري الإيطالي، وكان الجميع يتنبأ له بمستقبل مبهر في عالم كرة القدم، لا سيما أنه خريج مدرسة العملاق الإيطالي أيس ميلان ويملك من الموهبة الخام القدر الكثير؛ لكن منذ اختياره الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي وهو في سن صغيرة مفضلا إياه على المنتخب الإيطالي تغيرت العديد من الأشياء التي تتعلق بمستقبل اللاعب، ولم يعد تمنح له الدقائق الكافية كما كان سابقا رفقة الروسينيري.

يشار إلى أن مستور بات لاعبا حرا عقب انتهاء عقده رفقة أيس ميلان، وفضّلت إدارة الروسينيري السماح له بالخروج وعدم تجديد عقده، لا سيما أنه لم يعد في مفكرة جينارو غاتوزو، مدرب الفريق. وقد سبق للاعب أن خاض تجارب احترافية رفقة مالقا الإسباني وزفولة الهولندي؛ ولكنها لم تكلل بالنجاح، لينضم إلى فريقه الجديد بالدوري اليوناني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abdou الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:57
انه مثل زاييري , تعرابت , بوفال , لاعبون السيرك الكروي (joueur de cirque ) وليسوا لاعبي كرة القدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.