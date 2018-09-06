24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال"
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
- قانون "فاتكا" يدخل حيز التنفيذ .. الأبناك المغربية تخضع لأمريكا
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية
دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)
الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)
الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)
"اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لوف يطوي صفحة أوزيل مع المنتخب الألماني
طوى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بشكل كبير صفحة اللاعب مسعود أوزيل نجم الفريق السابق مشيرا إلى صعوبة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق.
وقال لوف، في مؤتمر صحفي الأربعاء قبل مباراة المنتخب الألماني (مانشافت) مع نظيره الفرنسي غدا الخميس بمدينة ميونخ الألمانية في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أمم أوروبا: "مسعود أوزيل أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل أسابيع قليلة. لديه أسبابه. ولهذا ، انتهى هذا الموضوع. إذا كان لاعب أعلن اعتزاله اللعب الدولي ، لن تستطيع إعادته بعد ثمانية أسابيع".
وأوضح لوف أنه أراد الاتصال بأوزيل في الفترة الماضية ولكنه لم يجد إجابة. وأشار: "سنواصل محاولاتنا لأخذ المبادرة"، مؤكدا أن أوزيل لاعب "مهم للغاية" بالنسبة للمنتخب الألماني ولكنه حتى الآن ، لم يرد على محاولات الاتصال به.
وأعلن أوزيل (29 عاما) اعتزاله اللعب الدولي بعد المشاركة مع المانشافت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك لشعوره بأن الاتحاد الألماني وخاصة رئيسه راينهارد جريندل تعامل معه بعنصرية في قضية الصور التي التقطها اللاعب برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واستنكر لوف مصطلح "عنصرية" في مواجهة الاتحاد الألماني، وقال: "لم يكن هناك أي شكل للعنصرية في فريقنا. كل لاعبينا كانوا مندمجين بشكل رائع في الفريق".