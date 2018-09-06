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الرئيسية | رياضة | لوف يطوي صفحة أوزيل مع المنتخب الألماني

لوف يطوي صفحة أوزيل مع المنتخب الألماني

لوف يطوي صفحة أوزيل مع المنتخب الألماني
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 06 شتنبر 2018 - 05:13

طوى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بشكل كبير صفحة اللاعب مسعود أوزيل نجم الفريق السابق مشيرا إلى صعوبة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق.

وقال لوف، في مؤتمر صحفي الأربعاء قبل مباراة المنتخب الألماني (مانشافت) مع نظيره الفرنسي غدا الخميس بمدينة ميونخ الألمانية في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أمم أوروبا: "مسعود أوزيل أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل أسابيع قليلة. لديه أسبابه. ولهذا ، انتهى هذا الموضوع. إذا كان لاعب أعلن اعتزاله اللعب الدولي ، لن تستطيع إعادته بعد ثمانية أسابيع".

وأوضح لوف أنه أراد الاتصال بأوزيل في الفترة الماضية ولكنه لم يجد إجابة. وأشار: "سنواصل محاولاتنا لأخذ المبادرة"، مؤكدا أن أوزيل لاعب "مهم للغاية" بالنسبة للمنتخب الألماني ولكنه حتى الآن ، لم يرد على محاولات الاتصال به.

وأعلن أوزيل (29 عاما) اعتزاله اللعب الدولي بعد المشاركة مع المانشافت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك لشعوره بأن الاتحاد الألماني وخاصة رئيسه راينهارد جريندل تعامل معه بعنصرية في قضية الصور التي التقطها اللاعب برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستنكر لوف مصطلح "عنصرية" في مواجهة الاتحاد الألماني، وقال: "لم يكن هناك أي شكل للعنصرية في فريقنا. كل لاعبينا كانوا مندمجين بشكل رائع في الفريق".

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