تجاوزات توقف سبعة إعلاميين رياضيين سعوديين

هسبريس - متابعة

ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أوقف سبعة إعلاميين رياضيين عن الظهور في البرامج الرياضية، بسبب تجاوزات إعلامية.

وأوضحت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية، أن مصادر، لم يعلن اسمها، كشفت أن اللجنة القانونية باتحاد الإعلام الرياضي بدأت استدعاء أسماء أخرى لطرحهم المتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ إجراءات إحالتهم إلى اللجان القضائية المختصة.

ويأتي ذلك بعد أن حذر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في فترات سابقة من التجاوزات التي تصدر من بعض الإعلاميين في البرامج الرياضية ومواقع التواصل ، التي سببت في فترات سابقة لغطا كبيرا بعد تزايدها في المملكة.