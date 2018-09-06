24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
- قانون "فاتكا" يدخل حيز التنفيذ .. الأبناك المغربية تخضع لأمريكا
- دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية
- مهرجان المسرح الأمازيغي يراهن على الإبداع
- الاتجار بالبشر يورط "سمسارا" بمدينة مراكش
دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)
الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)
الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)
"اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجاوزات توقف سبعة إعلاميين رياضيين سعوديين
ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أوقف سبعة إعلاميين رياضيين عن الظهور في البرامج الرياضية، بسبب تجاوزات إعلامية.
وأوضحت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية، أن مصادر، لم يعلن اسمها، كشفت أن اللجنة القانونية باتحاد الإعلام الرياضي بدأت استدعاء أسماء أخرى لطرحهم المتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ إجراءات إحالتهم إلى اللجان القضائية المختصة.
ويأتي ذلك بعد أن حذر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في فترات سابقة من التجاوزات التي تصدر من بعض الإعلاميين في البرامج الرياضية ومواقع التواصل ، التي سببت في فترات سابقة لغطا كبيرا بعد تزايدها في المملكة.