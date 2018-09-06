24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  2. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

  3. الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)

  4. "اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)

  5. بوشتى الشارف ينفي تعذيبه (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تجاوزات توقف سبعة إعلاميين رياضيين سعوديين

تجاوزات توقف سبعة إعلاميين رياضيين سعوديين

تجاوزات توقف سبعة إعلاميين رياضيين سعوديين
هسبريس - متابعة
الخميس 06 شتنبر 2018 - 07:26

ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أوقف سبعة إعلاميين رياضيين عن الظهور في البرامج الرياضية، بسبب تجاوزات إعلامية.

وأوضحت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية، أن مصادر، لم يعلن اسمها، كشفت أن اللجنة القانونية باتحاد الإعلام الرياضي بدأت استدعاء أسماء أخرى لطرحهم المتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ إجراءات إحالتهم إلى اللجان القضائية المختصة.

ويأتي ذلك بعد أن حذر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في فترات سابقة من التجاوزات التي تصدر من بعض الإعلاميين في البرامج الرياضية ومواقع التواصل ، التي سببت في فترات سابقة لغطا كبيرا بعد تزايدها في المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.