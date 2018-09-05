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كُتّاب وآراء
جماهير "كان" تختار فجر أفضل لاعب في غشت
اختير الدولي المغربي فيصل فجر، المحترف بصفوف فريق "كان" الفرنسي لكرة القدم، أفضل لاعب في ناديه خلال شهر غشت، حسب تصويت جماهير الفريق التي قررت مكافأة اللاعب بطريقتها على مستواه واعترافها بمجهوده المقدم خلال أربع جولات من انطلاق مسابقة "الليغ وان".
وفاز فيصل فجر، متوسط ميدان فريق "كان" والمنتخب المغربي، عقب أدائه المتميز والثابت، بجائزة لاعب الشهر في ناديه، بعد أن حسم المركز الأول لصالحه بنسبة 37,5%، متفوقا على بقية زملائه في الفريق.
ويعتبر فيصل فجر لاعبا أساسيا في خطط باتريس غاراندي، مدرب الفريق، الذي اعتمد عليه بشكل رسمي خلال الجولات الأربع المنصرمة من الدوري بداية هذا الموسم، وهو صمام الأمان وعماد خط الوسط الذي يساهم في صناعة اللعب وتمرير الكرات إلى زملائه في الهجوم، ويسند المدافعين في استعادة الكرة وبناء الهجمة من الخلف، ويقف وراء تنفيذ جل ضربات الركنيات بناديه.
وكانت المباراة الأولى التي شارك فيها النجم المغربي فجر بقميص ناديه القديم الجديد، بعدما انتقل خلال الميركاتو الصيفي المنصرم إلى الدوري الفرنسي قادما إليه من نادي خيتافي الإسباني، أمام العملاق الباريسي "سان جيرمان"، وهي المباراة التي عرفت هزيمة فجر وزملائه بثلاثية نظيفة، رغم المستوى الكبير الذي بصم عليه اللاعب المغربي.
وتعادل "كان" أمام ضيفه نيس (1/1) في المباراة الثانية التي احتضنها ملعب ميشال دورناتو، وهي النتيجة ذاتها التي آل إليها لقاء "كان" و"نانت" ضمن مجريات الجولة الثالثة، بينما ساهم صانع الألعاب المغربي في فوز ناديه الأسبوع الماضي على "ديجون" بعقر داره، ملعب غاستون جيرارد، بهدفين دون رد، ضمن مجريات الجولة الرابعة من مسابقة "الليغ وان".
يشار إلى أن فجر ضمن القائمة النهائية التي وجه إليها الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، الدعوة لمواجهة منتخب مالاوي، برسم إقصائيات كأس إفريقيا 2019، ويتواجد اللاعب حاليا رفقة المجموعة التي تجري تداريبها لليوم الثالث بمعسكر المنتخب الوطني ببوزنيقة.