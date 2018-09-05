لاعبان مغربيان ضمن تشكيلة دوري أبطال إفريقيا

أوعنا بلعيد

شهدت التشكيلة المثالية لدور المجموعات ضمن مسابقة دوري الأبطال الإفريقية تواجد الثنائي المغربي إسماعيل الحداد، من الوداد الرياضي، ووليد أزرو، من الأهلي المصري.

وكشف موقع Africa Football Onlineالتشكيلة المثالية المختارة عن دور المجموعات، والتي تواجد فيها أفضل 11 لاعبا قدموا ما بجعبتهم لمساعدة أنديتهم على تحقيق النتائج الإيجابية، ما خول لها الاستمرار في المسابقة والمنافسة على نيل لقبها، الذي حققه الوداد الرياضي الموسم المنصرم، ويرغب ممثل الكرة المغربية في الاحتفاظ به.

وضمت التشكيلة الذهبية مصطفى الزغبة، حارس وفاق سطيف الجزائري. وعرف الخط الدفاعي وجود كل من وجدي كشريدة، لاعب النجم الساحلي التونسي كظهير أيسر، وأبو بكر كومارا (حوريا كوناكري الغاني) والشيخ كامورا (الوداد الرياضي) كقلبي دفاع؛ فيما حجز اللاعب عصاما مبيغو (مازيمبي) مركزه كظهير أيمن.

واختير الثلاثي عمرو السولية (الأهلي المصري)، واكين فينوا ايبوكون (بريميريو دي اغوستو الأنغولي) ونتان سينكالا (مازيمبي الكونغولي) لقيادة خط الوسط. وقاد الثلاثي إسماعيل الحداد (الوداد الرياضي)، وبريفو منصاه (حوريا كوناكري)، ووليد أزرو (الأهلي المصري) الخط الهجومي للتشكيلة المثالية التي ضمت أفضل 11 لاعبا في دور المجموعات ضمن مسابقة دوري الأبطال إفريقية.

يشار إلى أن ممثل الكرة المغربية الوداد الرياضي سيواجه في ديربي مغاربي عن دور الثمانية وفاق سطيف الجزائري، في لقاء قوي سيشهد الندية والمنافسة منذ دقائقه الأولى. وعين الفريق الأحمر على تحقيق الفوز والتأهل للحفاظ على لقبه الذي فاز به الموسم الماضي.