مدرب فنربخشة التركي يصدم اللاعب المغربي درار

أوعنا بلعيد

حملت القائمة النهائية والرسمية لفريق فنربخشة التركي التي ستشارك في دور المجموعات ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، والتي كشفها الهولندي فيليب كوكو، المدير الفني للفريق، مفاجأة غير سارة للدولي المغربي نبيل درار، الذي تم استبعاد اسمه منها، ما يعني الكثير للاعب الذي لن يطول مقامه رفقة الفريق، وسيستغل أقرب ميركاتو للخروج بغية خوض تجربة جديدة.

واعتمد فريق فنربخشة التركي قائمته النهائية التي ضمت 23 لاعبا، سيخوضون مباريات دور المجموعات برسم مسابقة الدوري الأوروبي، ضمن المجموعة الرابعة، التي ضمت كذلك كلا من أندرلخت البلجيكي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وسيكون الظهير الأيمن المغربي نبيل درار، المتواجد رفقة "الأسود" بمعسكر بوزنيقة استعدادا لملاقاة منتخب مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019، أبرز غائب عن قائمة ناديه المتبارية ضمن مسابقة اليوروباليغ، إذ قرر فيليب كوكو عدم تسجيل اسمه، ما يعني عدم اقتناعه بمستواه، وهو القرار الذي سيفتح الباب أمام خروجه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت تقارير صحافية تركية كشفت في وقت سابق قرب رحيل اللاعب درار عن فريقه في الميركاتو الصيفي، وكانت وجهته الدوري الفرنسي لخوض تجربة احترافية جديدة رفقة فريق الجنوب أولمبيك مارسيليا، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ليتأكد استمراره رفقة ناديه إلى وقت آخر.

ويعيش اللاعب درار وقتا عصيبا مع جماهير الفريق التركي التي قادت في وقت سابق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاسمه لدى الأندية الخليجية من أجل تسريحه وبيع عقده بغية التخلص منه، وذلك قبل إسدال الستار رسميا على الميركاتو الصيفي في تركيا.

وكانت جماهير فينربخشة تعتمد على الترجمة الفورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيد التعريف بإمكانيات اللاعب ومؤهلاته، وتقمصت دور وكيل أعماله من أجل بيع عقده، في خطوة وصفها كثيرون بـ"الطريفة".

يشار إلى أن فنربخشة يحتل المركز 13 في ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط، حصل عليها بعد أربع جولات تكبد خلالها 3 هزائم متتالية؛ ولم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة كانت أمام بورصا سبور بهدفين لهدف، ضمن مجريات الجولة الأولى.