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كُتّاب وآراء
أسبريا يرشح سكولاري لتدريب المنتخب الكولومبي
رشح اللاعب الدولي الكولومبي السابق، فاوستينو "تينو" أسبريا المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري لقيادة منتخب "لوس كافيتيروس" خلفا للأرجنتيني خوسيه بيكرمان.
وصرح أسبريا لإذاعة "بيا ليبرتاد" الأرجنتينية "أرشح سكولاري، إنه مدرب كبير، أعرفه جيدا، أعرف عقليته ورغبته في الفوز".
وكان سكولاري، بطل العالم مع البرازيل في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، قد تولى مسؤولية بالميراس في أواخر يوليوز الماضي، وكان آخر فريق يقوده قبله هو تشيلسي الإنجليزي الذي تركه في نوفمبر 2017.
وامتدح اللاعب السابق لبارما الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي كذلك عمل بيكرمان مع المنتخب الكولومبي، مشيرا إلى أن بلاده حققت في حقبته "أجمل شيء" في تاريخ كرة القدم الكولومبية، وهو بلوغ ربع نهائي مونديال البرازيل 2014.
وكان بيكرمان قد أعلن الثلاثاء عدم استمراره كمدرب لكولومبيا، لينهي حقبة ناجحة امتدت لست سنوات قاد فيها المنتخب لبلوغ نهائيات مونديالي البرازيل وروسيا 2018.
وقال أسبريا، الذي سجل 57 هدفا مع منتخب بلاده "جماهير كولومبيا ستشتاق إليه وستتذكره دائما".