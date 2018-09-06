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الرئيسية | رياضة | شعار الرجاء يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة

شعار الرجاء يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة

شعار الرجاء يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة
هسبريس - إفي
الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:35

جاء الرجاء البيضاوي المغربي على رأس قائمة لأفضل شعارات الاندية حول العالم اعدتها صحيفة (ماركا) الإسبانية بناء على استطلاع رأي بين القراء.

وتفوق الرجاء على أندية أوروبية عريقة في التصويت كقطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، اللذين حلا في قائمة العشرة الأوائل، وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حل في الترتيب الـ11.

وتضم القائمة 50 ناديا يتصدرها الرجاء البيضاوي وتذيلها أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وجاءت قائمة العشرة الأوائل في القائمة التي لا يزال التصويت بها مستمرا كالآتي:.

1-الرجاء البيضاوي (المغرب).

2-الأهلي (مصر).

3- ريال مدريد (إسبانيا).

4- ليفربول (إنجلترا).

5- برشلونة (إسبانيا).

6- الوداد الرياضي (المغرب).

7- كولو كولو (تشيلي).

8- سلتيك (اسكتلندا).

9- بالميراس (البرازيل).

10- فالنسيا (إسبانيا).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - رجاوي وبخيير الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:45
إنها العالمية ياسادة. الرجاء يكتسح العالم بشعاره الأخضر
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8
2 - NOUMRI الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:49
هنيئا لنا إنه النسر الأخضر يا سادة و معشوقة الملايين الرجاء العالمي
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21
3 - طارق 004 الرجاوي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:52
سجل يا تاريخ إنها الرجاء التي أحبتها قلوبنا
فدائما ستبقى في القلوب مهما الظروف
ولهذا يقال " حب الرجاء في بعض الأحيان يفوق حب الإنسان لأخيه الإنسان "
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-57
4 - المجيب الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:52
وما اسم الفنان الذي رسم شعار الرجاء البيضاوي، وفي أي سنة وقع اختياره، والى ما يرمز ذلك النسر أو الصقر الأخضر؟؟
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23
5 - عين على الواقع الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:54
بينما نحن نتفوق في الشعارات و الصور ؛ تتفوق الامم الاخرى في احراز الالقاب و الكؤوس و تربح ملايين الدولارات لكننا دائما في مؤخرة الركب
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68
6 - عبد الصمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:54
التصويت داير غي في درب السلطان هههه
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54
7 - رجاوي من صغري الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:54
الرجاء من بكري عالمي و هاز الدرابو 3>
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-11
8 - صالح الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:56
واقيلة الصبورة مقلوبة ههههههههههه
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5
9 - ayoub الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:59
رجاء فريق كبير وديما متفوق على جميع الأندية الوطنية والافريقية
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-19
10 - متضرر من غلاء المعيشة الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:00
وشنو زعما هي الاولى عالميا واش غتكون سبب فالعيش الكريم للمواطن ولا غاتكون سبب فارتفاع الدخل للفرد ولا ملي غتمشي لمحكمة مظلوم غادي تكون سبب باش تاخد حقك من الظالم ولا ملي غتمشي لسبيطار مريض غتكون سبب باش يعتانيو بيك ولا. ولا ....... وباز
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5
11 - bouhdid abdelylah الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:02
المغاربة مقابلين غير الاستفتاءات الريالين و البارصوين مامسالينش لهادشي
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11
12 - Le casablancais الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:03
La fièreté de tout les marocains du monde
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0
13 - rifi الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:08
م ا اعظم الرجاء !!!انها مفخرة للمغاربة خاصة ,ولمحبيها عربا او عجما في كل العالم فهنيئا لمحبي الوتراس والنسور البيضاويين ....
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5
14 - ana الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:10
Avec tout mon respect au RCA ... ça reste du n’importe quoi .. un classement qui n’as pas valeur réel .
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1
15 - متابع الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:13
منكرهوش ديرو لينا تصويت عل تعليم وصحة والعمل باش نعرفو راسنا ان مرتبة كنحتلوها (اما فريق ارجاء فهوا الفريق الوحيد عربيا وإفريقيا الذي وصل ال المباراة انهاءية لكأس العالم للاندية براڤو راجاء)
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2
16 - abdou rabat الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:20
مع إحترامي لجميع الأندية المغربية مازال خاصنا بزاف من أجل اللحاق بركب كرة القدم العالمية اما هادشي فقط مجاملات و ألقاب افتراضية. ولو انا كلامي لن يعجب الكثير ولكن هدا هو الواقع ولنا في الأهلي والزمالك أمثلة حية كنتمناو القادم يكون أفضل
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3
17 - Saad الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:22
الوداد سادسا؟ أنا محب للوداد ولكن شعار الوداد كما لو أن طفلا من رسمه٠يجب تغييره لأن النادي أصبح من كبار إفريقيا يجب أن يعطى له شعار يليق به٠
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-5
18 - Emma2000taziri الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:37
ديال لبارصا FCBهوا اجمل شعار واعر على النسر الراجاوي
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0
19 - حميد الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:46
الشعارات, نحن العرب بصفة عامة, عاطينها قتلة
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0
20 - Ali الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:49
التصويت مستمر . يرجى التصويت لصالح الرجاء و الوداد في موقع ماركة . أنا قمت لتوي بذلك . ستجد في موقع ماركة جانبا للتصويت ، انقر على الايقونة التي تعرض رقم المصوتين أمام شعار الرجاء .ثم نفس العملية للوداد .
أي شيء يهم المغاربة نصوت لصالحه :تصويت سياحة - تصويت رياضة - مسابقات غنائية دولية ...إلخ . و بالتوفيق
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