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كُتّاب وآراء
شعار الرجاء يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة
جاء الرجاء البيضاوي المغربي على رأس قائمة لأفضل شعارات الاندية حول العالم اعدتها صحيفة (ماركا) الإسبانية بناء على استطلاع رأي بين القراء.
وتفوق الرجاء على أندية أوروبية عريقة في التصويت كقطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، اللذين حلا في قائمة العشرة الأوائل، وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حل في الترتيب الـ11.
وتضم القائمة 50 ناديا يتصدرها الرجاء البيضاوي وتذيلها أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
وجاءت قائمة العشرة الأوائل في القائمة التي لا يزال التصويت بها مستمرا كالآتي:.
1-الرجاء البيضاوي (المغرب).
2-الأهلي (مصر).
3- ريال مدريد (إسبانيا).
4- ليفربول (إنجلترا).
5- برشلونة (إسبانيا).
6- الوداد الرياضي (المغرب).
7- كولو كولو (تشيلي).
8- سلتيك (اسكتلندا).
9- بالميراس (البرازيل).
10- فالنسيا (إسبانيا).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
فدائما ستبقى في القلوب مهما الظروف
ولهذا يقال " حب الرجاء في بعض الأحيان يفوق حب الإنسان لأخيه الإنسان "
أي شيء يهم المغاربة نصوت لصالحه :تصويت سياحة - تصويت رياضة - مسابقات غنائية دولية ...إلخ . و بالتوفيق