المحمدي يقود التشكيلة المثالية قبل مباراة مالاوي

أوعنا بلعيد

قاد تألق الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مالقا، في المباراة التي جمعت ناديه يوم الاثنين الماضي بمضيفه ألميريا، ضمن مجريات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني الدرجة الثانية، وانتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدف نظيف، إلى اختياره ضمن التشكيلة المثالية التي ضمت أفضل 11 لاعبا في السيكوندا.

واختير الدولي المغربي منير المحمدي كأفضل حارس في الجولة الماضية بالدرجة الثانية، بفضل تصدياته الرائعة التي مكنت ناديه مالقا، الراغب في العودة الى الدوري الممتاز من الفوز بالنقاط الثلاث، بالرغم من صعوبة الخصم الذي استفاد من عاملي الأرض والجمهور.

ويدين فريق مالقا في الفوز الثمين الذي عاد به من ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط لتألق المحمدي، بعد أن دافع عن شباكه ببسالة وأبعد العديد من الهجمات الخطيرة كانفراد اللاعب خوان كارلوس، في الدقيقة الـ40، وعاد منير إلى الظهور بقوة عند الدقيقة الـ47 عندما تصدى لتسديدة اللاعب سيرجيو اغوسا، ولولا يقظة الأخطبوط المغربي لاستقبلت شباكه هدفا عكسيا من رجل زميله لويس فيرنانديز، الذي كاد أن يسكن الكرة بالشباك في الدقيقة الـ54.

وظهر المحمدي في تصدي المباراة عندما أوشك الحكم بيزارو غوميز على إعلان صافرة النهاية في الدقيقة الـ93 عندما انفرد 4 لاعبين من ألميريا بالحارس المغربي؛ لكن تمكن من التصدي لتسديدة اللاعب كباييرو، لتنتهي القمة بانتصار مالقا بهدف نظيف، وتوجه زملاء المحمدي نحوه لتحيته على مجهوده وتصدياته.

وعرفت التشكيلة المثالية مشاركة كل من منير المحمدي في حراسة المرمى. وفي الخط الدفاعي، تم اختيار كل من فاسيل كرافيتس، لاعب فريق لوغو كأفضل ظهير أيسر؛ وجيرمان شانشيز، لاعب غرناطة كقلب دفاع يسار؛ وخوسي أكارو لاعب ألباسيتي كقلب دفاع يمين؛ بينما تم اختيار أنخيل باستوس كأفضل ظهير أيمن ويلعب لفريق ريوس ديبورتيو.

وشهد خط المنتصف وجود 4 لاعبين وهم بريان أغوستا من فريق تنريفي، وكارلوس كارمونا لاعب سبورتينغ خيخون، واسوكار فالينتين من رايو ماخداهوندا، وماركو سنغالي من الكوركون.

وقاد الخط الهجومي للتشكيلة الذهبية كل من جاك هاربر، مسجل هدف القمة لفريقه مالقا في شباك ألميريا؛ وخورخي بومبا، مهاجم ريال سرقسطة.

وقاد منير المحمدي فريقه مالقا لتحقيق العلامة الكاملة خلال 3 مباريات بالدوري واعتلاء صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، سجل هجوم الفريق الأندلسي أربعة أهداف؛ بينما استقبلت شباك المحمدي هدف واحد فقط.

للإشارة فالمحمدي آخر الملتحقين بمعسكر الأسود ببوزنيقة، عقب مشاركته في مباراة القمة أمام ألميريا. ومن المنتظر أن يكون الحارس الأساسي أمام منتخب مالاوي في اللقاء الذي سيحتضنه مركب محمد الخامس، برسم تصفيات كأس إفريقيا 2019.