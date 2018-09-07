إصابات "الأسود" تربك حسابات المدرب رونار قبل مواجهة مالاوي

هسبورت - أمال بلحاج ‎*

اخْتتم المنتخب الوطني المغربي، عشية هذا اليوم، معسكره التدريبي في مدينة بوزنيقة، استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن الجولة الثانية من إقصائيات كأس الأمم الإفريقية، بإجراء آخر حصّة تدريبية مغلقة في ملحق مولاي عبد الله في الرباط، قبل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة.

وسيخوض المنتخب الوطني المغربي حصة تدريبية أخيرة ومفتوحة للإعلام، غدا الجمعة، على أرضية ملعب الأب جيكو في الدار البيضاء، بعد ختم معسكره اليوم، حيث سيضع الناخب الوطني هيرفي رونار رفقة طاقمه التقني اللمسات الأخيرة قبل مواجهة منتخب مالاوي في ملعب "الرعب".

ويبدو أن الإصابات قد أربكت حسابات المدرب الفرنسي هيرفي رونار، خصوصا بعدما انضاف اللاعب مروان داكوستا إلى لائحة المصابين في التربّص الإعدادي، رفقة اللاعب خالد بوطيب، حيث سيحدّد الطاقم الطبي تحت إشراف الطبيب عبد الرزاق هيفتي مدة غياب اللاعبين ومدى قدرتهم على المشاركة في مباراة الغد.

وتعيش العناصر الوطنية أجواء جيّدة داخل التربّص الإعدادي، حيث يتابع الجمهور المغربي يوميات اللاعبين عبر حساباتهم الشخصية في "الانستغرام"، والتي يتعرّف من خلالها على الأجواء المرافقة لمعسكر "الأسود" قبل مواجهة منتخب مالاوي ضمن إقصائيات "كان" 2019.

وتَعِدُ جماهير مدينة الدار البيضاء بحضور قياسي خلال مباراة المنتخب المغربي أمام مالاوي، ضمن إقصائيات كأس إفريقيا، والتي يحتضنها مركب محمد الخامس سهرة السبت المقبل انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

وينتظر أن يمتلئ "دونور" عن آخره احتفاء بالمنتخب الوطني، بعد مشاركته الجيّدة في "مونديال" روسيا الأخير، إذ تحضر الجماهير احتفالية خاصة لـ"تكريم" اللاعبين عقب كأس العالم. كما تسعى إلى مساندة الفريق الوطني قصد الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للسير قدما في الإقصائيات، طمعا في التأهّل إلى نهائيات كأس إفريقيا في الكاميرون السنة المقبلة.