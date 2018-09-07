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الرئيسية | رياضة | إصابات "الأسود" تربك حسابات المدرب رونار قبل مواجهة مالاوي

إصابات "الأسود" تربك حسابات المدرب رونار قبل مواجهة مالاوي

إصابات "الأسود" تربك حسابات المدرب رونار قبل مواجهة مالاوي
هسبورت - أمال بلحاج ‎*
الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:30

اخْتتم المنتخب الوطني المغربي، عشية هذا اليوم، معسكره التدريبي في مدينة بوزنيقة، استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن الجولة الثانية من إقصائيات كأس الأمم الإفريقية، بإجراء آخر حصّة تدريبية مغلقة في ملحق مولاي عبد الله في الرباط، قبل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة.

وسيخوض المنتخب الوطني المغربي حصة تدريبية أخيرة ومفتوحة للإعلام، غدا الجمعة، على أرضية ملعب الأب جيكو في الدار البيضاء، بعد ختم معسكره اليوم، حيث سيضع الناخب الوطني هيرفي رونار رفقة طاقمه التقني اللمسات الأخيرة قبل مواجهة منتخب مالاوي في ملعب "الرعب".

ويبدو أن الإصابات قد أربكت حسابات المدرب الفرنسي هيرفي رونار، خصوصا بعدما انضاف اللاعب مروان داكوستا إلى لائحة المصابين في التربّص الإعدادي، رفقة اللاعب خالد بوطيب، حيث سيحدّد الطاقم الطبي تحت إشراف الطبيب عبد الرزاق هيفتي مدة غياب اللاعبين ومدى قدرتهم على المشاركة في مباراة الغد.

وتعيش العناصر الوطنية أجواء جيّدة داخل التربّص الإعدادي، حيث يتابع الجمهور المغربي يوميات اللاعبين عبر حساباتهم الشخصية في "الانستغرام"، والتي يتعرّف من خلالها على الأجواء المرافقة لمعسكر "الأسود" قبل مواجهة منتخب مالاوي ضمن إقصائيات "كان" 2019.

وتَعِدُ جماهير مدينة الدار البيضاء بحضور قياسي خلال مباراة المنتخب المغربي أمام مالاوي، ضمن إقصائيات كأس إفريقيا، والتي يحتضنها مركب محمد الخامس سهرة السبت المقبل انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

وينتظر أن يمتلئ "دونور" عن آخره احتفاء بالمنتخب الوطني، بعد مشاركته الجيّدة في "مونديال" روسيا الأخير، إذ تحضر الجماهير احتفالية خاصة لـ"تكريم" اللاعبين عقب كأس العالم. كما تسعى إلى مساندة الفريق الوطني قصد الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للسير قدما في الإقصائيات، طمعا في التأهّل إلى نهائيات كأس إفريقيا في الكاميرون السنة المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - العجب الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:44
من نهار سميتوهم بالاسود والمنتخب ديما اللور اللور واو واو جابو كاس العالم وكيتسميوهم بالاسود
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-12
2 - الحقيقة الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:44
وراه بالسيف يتصابوا هادوا تحديدا و غا النقير عليهم ليل نهار والدعاوي حيت رونارد عيط ليهم كافية؟ صافي ارتاحوا يا من تريدون لاعبين اخرين مكانهم ها هوما اصابة ولن يشاركوا؟ افرحوا الان
حسبي الله ونعم الوكيل. عارف ان تعليقي سيزعج الكثيرين لكنها الحقيقة شوفوا السب والتجاوزات على بعض اللاعبين المغاربة لصالح اخرين ستفهمون كلامي
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-4
3 - وجدي الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:52
الإصابات تربك حسابات رونار وي كاننا سنلعب أمام ألمانيا أو الجزائر. سنلعب أمام منتخب افريقي مغمور يدعى ملاوي .كان بالإمكان توكيل نادي سريع وادزم او بركان للعب باسم المغرب في هدا اللقاء والثلاث نقاط في الجيب
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-10
4 - علولة الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:59
لقد قتلت فينا الروح الوطنية والرياضية بعدما كنّا نرحل الى كل أماكن حيث يلعب المنتخب المغربي
للاسف ما تلقيناه من السلطات المغربية بميناء طنجة او مقبرة طنجة ميد . من الافظل لنا ان نظل بالديار الهجرة ونكتفي بتسجيع الفرق الاوروبية وكفى من حب بلد لا يقدم لنا الا المهلكة وضياع المال والوقت
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9
5 - عوريبي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:03
من الان فصاعدا يجب على المشجعين ان يجتنبوا في تشجيعهم عبارة .اصابة اصابة دابا تجي دابا .على اي لدينا الحلول فخلف كل اسد اسد ينتظر دوره للفتك بالطريدة وحظ سعيد لنخبتنا ان شاء الله
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