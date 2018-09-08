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الرئيسية | رياضة | أجر رونالدو يتجاوز ميزانية 14 فريق في إيطاليا

أجر رونالدو يتجاوز ميزانية 14 فريق في إيطاليا

أجر رونالدو يتجاوز ميزانية 14 فريق في إيطاليا
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 02:50

يكلف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس 60 مليون يورو سنويا، وهو رقم أعلى من ميزانيات لاعبي 14 فريقا بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم (سيري آ).

وبحسب بيانات نشرتها صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت)، فإن ما يتحمله اليوفي سنويا تجاه رونالدو، يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه كل لاعبي إمبولي (7.75 ملايين) وسبال (21 مليون) وكييفو فيرونا (21) وفروسيني (22) وبارما (23) وأودينيزي (26) وأتالانتا (27) وجنوى (29) وساسولو (30) وبولونيا (34) وسامبدوريا (36) وفيورنتينا (37) وتورينو (43).

ويصل الدخل الصافي الذي يحققه رونالدو سنويا بعد انتقاله لليوفي بعقد أربعة مواسم مقابل 112 مليون، لـ31 مليون يورو، وهو أعلى بـ21.5 مليون يورو من صاحب المركز الثاني في البطولة، الأرجنتيني جونزالو إيجواين (9.5 ملايين).

يذكر أن المتجر الالكتروني لليوفي قد تعرض للتوقف في الأيام الاولى للاعلان عن الصفقة بسبب الاقبال الشديد على شراء قميص اللاعب البرتغالي.

ويقدر أن اليوفي باع أكثر من 60 ألف قميص لكريستيانو منذ الاعلان الرسمي عن الصفقة في 10 يوليوز بأسعار تتراوح بين 77 يورو للصغار و114 يورو للبالغين.

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