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الرئيسية | رياضة | المغربي الكندوزي أفضل لاعب في أرسنال الإنجليزي

المغربي الكندوزي أفضل لاعب في أرسنال الإنجليزي

المغربي الكندوزي أفضل لاعب في أرسنال الإنجليزي
أوعنا بلعيد
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:04

اختار جمهور نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اللاعب المغربي - الفرنسي ماتيو الكندوزي (من مواليد 14 أبريل 1999) كأفضل لاعب في المدفعجية عن شهر غشت، متفوقا على أبرز نجوم النادي المذكور.

وجاء اختيار ماتيو الكندوزي كأفضل لاعب في الشهر الماضي من قبل جماهير أرسنال بفضل الأداء الذي قدمه خلال الأربع مباريات التي لعبها رفقة المدفعجية، وقدم خلالها أداء متميزا نال به إشادة المحللين وأنصار الفريق.

وحصل الكندوزي (19 سنة) على الجائزة عقب حصوله على 68% من مجموع أصوات مشجعي النادي، وحل هنريك مختاريان في المركز الثاني وجاء الحارس بيتر تشيك في المركز الثالث.

ويعدّ اللاعب ماتيو الكندوزي، الذي يشغل مركز متوسط الميدان (دفاعي)، رابع لاعب مراهق يتمكن من خوض أول أربع مباريات على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد كل من نيكولاس أنيلكا وسيسك فابريجاس ويوهان دجورو.

وتألق اللاعب المغربي - الفرنسي بقوة في متوسط ميدان المدفعجية، ونال ثقة المدرب الإسباني أوناي ايمري، الذي أشركه لتسعين دقيقة في قمة الجولة الأولى أمام المان سيتي في المباراة التي انتهت بهزيمة أرسنال (0/2)، ليخوض الدقائق نفسها أمام أتشلسي برسم الجولة الثانية التي عرفت تعثر زملاء الكندوزي (2/3).

وخاض اللاعب 56 دقيقة في اللقاء الذي شهد فوز أرسنال (1/3) أمام ويستهام برسم الجولة الثالثة، وعاد المدرب الإسباني إلى الاعتماد عليه أمام كارديف سيتي لمدة 70 دقيقة في اللقاء الذي انتهى لصالح أرسنال (3/2)، ليبلغ مجموع الدقائق التي خاضها الكندوزي خلال أربع جولات 306 من الدقائق.

للإشارة، فقد تناسلت بعض الشائعات تفيد بأن الكندوزي قرر الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي، ليخرج اللاعب في تصريح إعلامي مشيرا إلى أن تركيزه الآن منصب على عمله مع الأرسنال، ولن يستعجل في الانضمام إلى المنتخب الذي يحلم باللعب له: "بالطبع، هذا حلم بالنسبة لي، سوف أفعل كل شيء لكي أحظى باللعب بقميص المنتخب، وإذا فعلتها سأكون في غاية السعادة".

وسبق لماتيو الكندوزي، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الذي يحمل جنسية مزدوجة مغربية – فرنسية، أن قال بأن حلمه هو الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي بدرجة أولى.

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