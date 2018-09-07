رونار يحتفل بزياش في معسكر المنتخب‎ المغربي

هسبورت من الرباط*

خَصّص الناخب الوطني هيرفي رونار، احتفالا لحكيم زياش، لاعب فريق أياكس أمستردام، داخل معسكر "الأسود" في الرباط، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي.

وحضر الاحتفال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيت احتفت مكوّنات المنتخب بزياش، الذي يعد قطعة أساسية داخل تشكيلة المدرب الفرنسي، ومن بين اللاعبين الذين سيعتمد عليهم مستقبلا.

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