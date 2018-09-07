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كُتّاب وآراء
رونار يكشف تفاصيل استبعاد بنعطية واحتمالات التتويج بـ"الكان"
علق الناخب الوطني هيرفي رونار، خلال الندوة الصحافية التي عقدها عشية اليوم الجمعة، على غياب عميد المنتخب المهدي بنعطية عن المباراة التي ستجمع "أسود الأطلس" غدا السبت بنظيره مالاوي، برسم الجولة الثانية من إقصائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون، مؤكدا أن قرار الاستبعاد من اللائحة جاء بتنسيق مع "الكابيتانو"، بعيدا عن أي خلافات أو مشاكل.
وأردف: "قيل الكثير عن إبعاد بنعطية..لقد بدأ للتو مع يوفنتوس، لكن القرار اتخذ بتنسيق معه، وبما أنني لازلت مدربا للمنتخب فسيكون من ضمن خياراتي مستقبلا".
وأفصح المدرب الفرنسي عن سبب استدعاء اللاعب مبارك بوصوفة للمشاركة في المباراة المذكورة، على الرغم من افتقاده للتنافسية، وعدم توقيعه مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، مؤكدا أنه يستحق التواجد ضمن اللائحة، إلا أنه لن يشارك كلاعب أساسي.
وزاد قائلاا: "أي لاعب قد يمر من هذه المرحلة، وحضوره ضروري..أجده لاعبا استثنائيا، كما بإمكان اللاعبين الشباب الاستفادة من تجربته".
وعن غياب لاعب الأهلي وليد آزارو، أكد رونار أن المهاجم يقدم مستويات جيدة رفقة فريقه المصري، وبإمكانه التواجد مع المنتخب المغربي خلال المباريات المقبلة، مبررا غيابه عن مواجهة منتخب مالاوي بتواجد عدد من العناصر في مركزه نفسه.
ومن جهة أخرى أكد المدرب الملقب بـ"الثعلب" أنه ليس بإمكانه التحدث عن تتويج بكأس إفريقية ثانية في تاريخ المغرب، لأن المنتخب الوطني لم يتأهل بعد، مردفا: "لا يمكننا التحدث عن التتويج ونحن نخوض الإقصائيات.. هذا الأمر قد يكلفنا غاليا، خصوصا أنه قد يزيد من حماس منتخب مالاوي غدا".
واعتبر المتحدث ذاته أنه لا توجد أي مجموعة سهلة في المسابقة الإفريقية، إلا أن المنتخب قام بعمل كبير خلال الفترة الماضية ونجح في خلق مجموعة بروح واحدة، وسيتم استغلال هذا العامل أمام منتخب مالاوي.