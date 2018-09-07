أولمبيك آسفي يهزم الوداد البيضاوي بهدفين لواحد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تغلب فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، بهدفين لواحد على ضيفه الوداد الرياضي البيضاوي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب المسيرة بأسفي، برسم نزال مؤجل الجولة الأولى من الدوري الاحترافي.

وعرفت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، ندية كبيرة واحتكاكات بدنية متكررة بين عناصر الفريقين، اضطر في ظلها الحكم يوسف الهراوي، إطلاق صافرته وتوقيف اللعب بشكل متواصل.

وغابت فرص التهديف من الجانبين خلال الدقائق الأولى للمواجهة، قبل أن يتمكن المهاجم عمر المنصوري، من هز شباك الفريق البيضاوي في حدود الدقيقة 15، مستغلا فراغ كبير في الخط الخلفي للوداد.

وحاول أبناء المدرب عبد الهادي السكتيوي، الرد على هدف أصحاب الأرض عن طريق الضغط على مرمى مختار مجيد، وخلق بعض محاولات التهديف، طيلة الدقائق الـ30 الأخيرة من النصف الأول للمواجهة، غير أنها لم تأتي بأي جديد على مستوى النتيجة رغم خطورتها على غرار كرة زهير المترجي في الدقيقة 25 و رأسية غابرييل اوكيشوكو في الدقيقة 27.

وعاد عمر المنصوري لهز شباك الحارس الودادي ياسين الخروبي، من جديد بضربة رأسية في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، غير أن راية الحكم المساعد الثاني، رفضت الهدف بداعي التسلل، لتنهي صافرة الهراوي مجريات الجولة الأولى بتقدم أولمبيك أسفي بهدف نظيف.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، نجح الفريق "المسفيوي" في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 بواسطة اللاعب البديل كوفي بوا، بعثر به بشكل كبير أوراق السكتيوي.

وضغط لاعبو الوداد خلال مجمل دقائق النصف الثاني للنزال على مرمى الحارس مختار مجيد، بحثا عن هدف تقليص الفارق والعودة في نتيجة المباراة، إذ خلق رفاق محمد أوناجم، العديد من محاولات التهديف، إلا أنها بقيت دون خطورة على مرمى الفريق الخصم.

ونجح لاعبو الفريق "المسفيوي" في إجهاض كل العمليات الهجومية للفريق البيضاوي، بفضل استماثة دفاعية وتألق الحارس مختار مجيد، في العديد من الكرات، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق البيضاوي في الوقت الإضافي، ترجمها أيمن الحسوني للهدف، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين لواحد.

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