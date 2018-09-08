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الرئيسية | رياضة | لاعبو المنتخب يصرون على تعويض هزيمة الكاميرون

لاعبو المنتخب يصرون على تعويض هزيمة الكاميرون

لاعبو المنتخب يصرون على تعويض هزيمة الكاميرون
هسبورت - أمال بلحاج (صور: منير امحيمدات*)
السبت 08 شتنبر 2018 - 13:15

خاض المنتخب الوطني المغربي حصة تدريبية أخيرة، على أرضية ملعب "الأب جيكو"، استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي برسم الجولة الثانية من إقصائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم السبت، على أرضية مركب "محمد الخامس" بالبيضاء.

ووضع الناخب الوطني هيرفي رونار، اللمسات الأخيرة على تشكيلته المشاركة في المباراة، بعد إنهاء التربص الإعدادي الذي أقامه المنتخب بمدينة بوزنيقة، حيث يعول على انتزاع النقاط الثلاث من مركب "دونور".

وخاض اللاعبان مروان داكوستا وخالد بوطيب، تداريبهم بشكل انفرادي خلال حصة أمس، حيث اكتفى داكوستا بالجري، في وقت اشتغل بوطيب على تمارين خاصة تحت إشراف بعض أعضاء الطاقم التقني للمنتخب الوطني، فيما تظل مشاركتهما في المباراة الغد محط شك.

ومن جهة أخرى، قال مبارك بوصوفة لاعب المنتخب الوطني، في تصريح لـ"هسبورت"، إن الطاقم التقني لـ"الأسود" قد حاول دراسة الخصم رفقة اللاعبين، بحثا عن تحقيق نتيجة الفوز أمام منتخب مالاوي من قلب مركب محمد الخامس بالبيضاء.

ومن جهة أخرى، أوضح الحارس ياسين بونو، في تصريح للجريدة، أن المنتخب يعول على تعويض الخسارة الأولى أمام المنتخب الكاميروني من أجل الرفع من حظوظه لتحقيق التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، مردفا: " علينا الفوز في هذه المباراة، بعد الهزيمة الأولى أمام الكاميرون بحثا عن التأهل للكان.. المجموعة متحمسة بعد كل ما عشناه بالمونديال".

وتعليقا على غياب العميد المهدي بنعطية، أكد قائلا: "للاعب ظروفه الخاصة.. كان دائما يساندنا رغم غيابه، لكن هناك لاعبين في المستوى قادرين على تقديم ما يطلبه المدرب".

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