منتخب الكاميرون يفلت من الهزيمة أمام جزر القمر

هسبريس من الرباط

تعادل منتخب جزر القمر مع ضيفه الكاميروني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سعيد محمد الشيخ"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وبادر منتخب جزر القمر بالتسجيل عن طريق الفاردو بن محمد في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن ستيفان باهوكين من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 80.

وحصد منتخب جزر القمر النقطة الأولى في مشواره في تصفيات أمم إفريقيا، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما اعتلى منتخب الكاميرون صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة المغرب ومالاوي التي تقام مساء اليوم بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات، ما عدا مجموعة "البلد المنظم" الذي يشارك في التصفيات أيضاً.

وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى لمنتخب الكاميرون تحت قيادة الهولندي كلارنس سيدورف؛ بينما يعمل مواطنه باتريك كلويفرت مساعدًا له.