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الرئيسية | رياضة | منتخب الكاميرون يفلت من الهزيمة أمام جزر القمر

منتخب الكاميرون يفلت من الهزيمة أمام جزر القمر

منتخب الكاميرون يفلت من الهزيمة أمام جزر القمر
هسبريس من الرباط
السبت 08 شتنبر 2018 - 15:17

تعادل منتخب جزر القمر مع ضيفه الكاميروني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سعيد محمد الشيخ"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وبادر منتخب جزر القمر بالتسجيل عن طريق الفاردو بن محمد في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن ستيفان باهوكين من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 80.

وحصد منتخب جزر القمر النقطة الأولى في مشواره في تصفيات أمم إفريقيا، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما اعتلى منتخب الكاميرون صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة المغرب ومالاوي التي تقام مساء اليوم بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات، ما عدا مجموعة "البلد المنظم" الذي يشارك في التصفيات أيضاً.

وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى لمنتخب الكاميرون تحت قيادة الهولندي كلارنس سيدورف؛ بينما يعمل مواطنه باتريك كلويفرت مساعدًا له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - omar السبت 08 شتنبر 2018 - 15:25
ممكن احد يشرح لي نقط بسيطة.
مكتوب في المقال ان المتاهلين هم الاول و الثاني ما عدى مجموعة المغرب.
هل هذا يعني ان المتأهلين من مجموعتنا سيكونون 3 منتخبات؟
شكرا
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11
2 - مسلم السبت 08 شتنبر 2018 - 15:35
مقابلة لا معنى لها ما دام منتخب الكاميرون هو البلد المنظم
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0
3 - الى صاحب التعليق رقم 1 السبت 08 شتنبر 2018 - 16:01
مجموعة المغرب سيتأهل منها فريق واحد فقط.
يعني الى كانت الكامرون متصدرة الترتيب فهدا يعني ان صاحب المركز التاني هو المتأهل كون الكامرون هي البلد المنظم . يعني ديجا مأهلا .
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1
4 - marwan السبت 08 شتنبر 2018 - 16:01
منتخب الكاميرون متأهل مسبقا لأنه المنظم للبطولة سيضاف اليه المنتخب صاحب المركز الاول بدون احتساب مرتبة الكاميرون
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2
5 - yuba...jawab li Omar السبت 08 شتنبر 2018 - 16:04
نعم المجموعة ديال المغرب لاعبا فيها الكامرون و هي بلد منظم اصلا طالعا طالعا
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-2
6 - raja store السبت 08 شتنبر 2018 - 16:07
للأخ عمر يتأهل من كل مجموعة صاحبي المركزين الأول والثاني وإعتبار الكامرون صاحب الضيافة للعرس القاري القادم(وهذا إن لم يتم سحب التنظيم من الكامرون لعدم الجاهزية)فيعتبر متأهل تلقائيا فتبقى ورقة التأهل محصورة بين تلاثة منتخبات بإعتبار الكامرون مجرد كومبارس في المجموعة.أتمنى أن أكون قد أوضحت لك الأمر أخي.
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