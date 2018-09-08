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كُتّاب وآراء
منتخب الكاميرون يفلت من الهزيمة أمام جزر القمر
تعادل منتخب جزر القمر مع ضيفه الكاميروني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سعيد محمد الشيخ"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.
وبادر منتخب جزر القمر بالتسجيل عن طريق الفاردو بن محمد في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن ستيفان باهوكين من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 80.
وحصد منتخب جزر القمر النقطة الأولى في مشواره في تصفيات أمم إفريقيا، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما اعتلى منتخب الكاميرون صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة المغرب ومالاوي التي تقام مساء اليوم بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.
ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات، ما عدا مجموعة "البلد المنظم" الذي يشارك في التصفيات أيضاً.
وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى لمنتخب الكاميرون تحت قيادة الهولندي كلارنس سيدورف؛ بينما يعمل مواطنه باتريك كلويفرت مساعدًا له.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
مكتوب في المقال ان المتاهلين هم الاول و الثاني ما عدى مجموعة المغرب.
هل هذا يعني ان المتأهلين من مجموعتنا سيكونون 3 منتخبات؟
شكرا
يعني الى كانت الكامرون متصدرة الترتيب فهدا يعني ان صاحب المركز التاني هو المتأهل كون الكامرون هي البلد المنظم . يعني ديجا مأهلا .