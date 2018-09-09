غيابات وازنة تخيم على قمة "الجيش والدفاع"

أوعنا بلعيد

يخوض فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم مباراته المؤجلة عن الجولة الأولى من الدوري المغربي الاحترافي "اتصالات المغرب" أمام مضيفه الجيش الملكي، في اللقاء الذي سيحتضنه مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط اليوم الأحد، محروما من خدمات خمسة لاعبين.

وسيواجه الدفاع الجديدي مضيفه الجيش الملكي محروما من الاعتماد على المهاجمين بلال ماكري وعدنان الوردي، بسبب الإصابة، والأمر نفسه ينطبق على عادل الحسناوي؛ فيما سيغيب أيضا كل من الموريتاني بكاري موسر ندياي والتنزاني سيمون مسوفا، لالتزامهما مع منتخبي بلادهما.

ويحاول الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء، من أجل مصالحة أنصارهما عقب خروج الدفاع الجديدي من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري الأبطال الإفريقية بعد تعادله في المباراة الأخيرة بهدف لمثله أمام مازيمبي الكونغولي، واحتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط؛ فيما ودع الجيش الملكي مبكرا مسابقة كأس العرش من دور السدس العشر بعدما أقصي على يد اتحاد الخميسات، بعد هزيمته بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب 18 نونبر بالخميسات.

ويعاني الفريق العسكري بدوره من غياب مهاجمه عبد الغني معاوي، بسبب إصابته على مستوى الظهر، علما أن محمد فاخر طلب من إدارة النادي فسخ عقود 4 لاعبين؛ ويتعلق الأمر بتوفيق أجيروتن، وابراهيما باكايوكو، وأيوب علمود، وصابر الغنجاوي.

وأجرى "فارس دكالة" الخميس الماضي مباراة ودية استعدادا لهذه القمة، احتضنها الغولف الملكي بالحوزية، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين لهدف أمام المنتخب الوطني للاعبين المحليين بقيادة جمال السلامي.

وسجل هدفي الفريق اللاعب الحسين خوخوش في الدقيقة 22، والمهاجم أيوب نناح في الدقيقة 42؛ في حين قلص النتيجة لصالح المنتخب المحلي اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة 80.

وسيواجه الدفاع الجديدي نظيره الفتح الرياضي يوم الخميس المقبل برسم ثمن نهائي كأس العرش بمدينة الرباط؛ على أن يستقبل الأحد المقبل نادي أولمبيك خريبكة بملعب العبدي بالجديدة ضمن مجريات الدورة الثانية من البطولة.