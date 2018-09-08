بنعطية قبل مباراة مالاوي: "معا.. ديما مغرب"

اوعنا بلعيد

غاب الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة الأسود التي ستخوض مباراة مساء اليوم السبت ضد المنتخب المالاوي، ضمن الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019، التي ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وحضر القائد المغربي بنعطية بروحه وعقله في أرضية الميدان وفي غرفة تبديل الملابس، وبدا جليا أن الكابيتانو يترقب بدوره انطلاق اللقاء بشغف، بعد أن أقدم مدافع اليوفي على نشر صورة جماعية لأسود الأطلس على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "أنستغرام"، مشجعا الأسود ومتمنيا التوفيق لهم، قائلا: "معا.. ديما مغرب".

وتحدث الناخب الوطني، هيرفي رونار، عن غياب قائد الأسود بنعطية عن القائمة التي ستواجه منتخب مالاوي، مؤكدا أن اللاعب طلب السماح له بالتركيز رفقة "السيدة العجوز" من أجل استعادة مركزه الأساسي في الخط الخلفي لفريق ماسيمليانو أليغري، مشيرا إلى أن المباريات المقبلة ستشهد عودته للدفاع عن قميص المنتخب، نافيا الشائعات التي تقول بوجود خلاف بينهما أو مع أعضاء الإدارة التقنية.

ويقاتل بنعطية من أجل حجز مركزه الأساسي في ظل عودة الدولي الإيطالي بونوتشي إلى فريقه قادما من أيس ميلان، عقب عام واحد قضاه خارج أسوار يوفنتوس، وبعودته فقد "الصخرة المغربية" مكانه ضمن قائمة 11 لاعبا وظل حبيس الدكة طيلة المواجهات التي خاضها ناديه ضمن مجريات الدوري الإيطالي.