موريتانيا تهزم بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية

هسبريس - متابعة

حقق المنتخب الموريتاني، اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وتغلب المنتخب الموريتاني على ضيفه البوركيني بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من التصفيات.

أنهى المنتخب الموريتاني المباراة لصالحه في شوطها الأول بتسجيله لهدفين عن طريق إسماعيل جياكيتي وكاسا كامارا في الدقيقتين 37 و40.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني لتنتهي المواجهة بفوز موريتانيا بهدفين دون رد.

بذلك، ارتفع رصيد موريتانيا إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن بوركينا فاسو.

وتقام غدًا الأحد المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، والتي تجمع منتخبي بوتسوانا وأنغولا.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا. -