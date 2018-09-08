هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره المالاوي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم 2019 لكرة القدم.

بونو-درار-حكيمي-سايس-آيت بناصر-الأحمدي- بلهندة-فجر-زياش-أمرابط-النصيري