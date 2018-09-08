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الرئيسية | رياضة | هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره المالاوي

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره المالاوي

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره المالاوي
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
السبت 08 شتنبر 2018 - 20:30

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره المالاوي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس إفريقا للأمم 2019 لكرة القدم.

بونو-درار-حكيمي-سايس-آيت بناصر-الأحمدي- بلهندة-فجر-زياش-أمرابط-النصيري

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - aissam السبت 08 شتنبر 2018 - 21:18
بالنصر إن شاء الله 3-0 لصالح أسود الا طلس
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3
2 - سعيد السبت 08 شتنبر 2018 - 21:19
هده التشكيلة احسن من التشكيلة ديال المونديال
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