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الرئيسية | رياضة | التعادل ينهي مباراة المنتخبين الجزائري والغامبي

التعادل ينهي مباراة المنتخبين الجزائري والغامبي

التعادل ينهي مباراة المنتخبين الجزائري والغامبي
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 21:25

تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون.

وتقدم بغداد بونجاح بهدف للجزائر في الدقيقة 47 ولكن بعد دقيقة واحدة أدرك مامادو سيزاي التعادل لغامبيا.

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة بأربع نقاط فيما حصدت غامبيا أول نقطة لها لتحتل المركز الثالث.

وقرر مراقب الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) إجراء المباراة التي تأخرت عن موعدها لأكثر من 70 دقيقة بسبب تواجد عدد من المشجعين على حافة الملعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كوكو السبت 08 شتنبر 2018 - 21:57
شاهدت المبارة فريق جزائري من عجين..ماجر حطم جدر ونواة المنتخب..وبلماضي له عمل عسير كي يعود منتخب قوي كما نرغب.غامبيا من افقر دول العالم. فعار ان يتعادل فتصنيف غامبيا 134عالميا في الكرة.
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