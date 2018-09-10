راموس: الناس تتذكر واقعة صلاح وضميري مرتاح

هسبريس - إفي

أبدى قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سرخيو راموس أسفه لتعرضه لصافرات استهجان من الجماهير الإنجليزية في مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ردا على مداخلته القوية مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس تعليقا على صافرات الاستهجان التي انتقمت بها الجماهير الإنجليزية لصلاح الذي كان قد أصيب جراء مداخلة قائد ريال مدريد ولم يتمكن من إنهاء اللقاء "أحاول أن أبقى بعيدا عن كل هذه الجلبة. هذا الأمر لا يؤثر على أدائي. كنت أفضل أن أجد استقبالا آخر لأن الناس تتذكر واقعة بعينها لكنها نسيت التهديدات بالقتل التي طالت أسرتي (في إشارة لرسائل جماهير ليفربول وصلاح التي تلقاها بعد أن تسبب في إصابة المهاجم المصري)".

وأردف عقب فوز إسبانيا على إنجلترا (2-1) في دوري الأمم الأوروبية "هذه مسألة حساسة للغاية وربما يتعامل معها البعض على أنها مزحة. ضميري مرتاح تماما".

وعن زميله السابق في خط دفاع "لا روخا"، جيرارد بيكيه الذي اعتزل اللعب الدولي، قال راموس "كان مدافعا عظيما. قدم الكثير لناديه (برشلونة) وللمنتخب".

وأضاف "إنه لاعب يصنع الفارق، لكن يجب النظر للأمام وليس للماضي. نحن ممتنون لكل ما قدمه، لكن هناك من يستطيع أن يحل محله. ناتشو قام بعمل رائع اليوم. لا يوجد أحد لا يمكن الاستغناء عنه، لكن بيكيه بالتأكيد قام بعمل رائع"