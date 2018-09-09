رونار: منحت الفرصة للبدلاء وراض عن "الأسود"

هسبورت - أمال بلحاج (صورة: منير امحيمدات)*

أكد الناخب الوطني هيرفي رونار، أن المنتخب الوطني تمكن من الظهور بمستوى جيد أمام جمهوره على أرضية "دونور"، على الرغم من الغيابات التي عرفتها المجموعة بسبب الإصابات، حيث تحرر "الأسود" بعد تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب حكيم زياش، مردفا: "أنا راض عن مستوى اللاعبين أمام مالاوي.. كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر، لكن بصفة عامة أنا راض عن ما قدمه المنتخب اليوم".

وأضاف المدرب الفرنسي، خلال الندوة الصحفية، أن خط الدفاع قد قدم مستوى جيد خلال المباراة، على الرغم من غياب المدافعين المهدي بنعطية ومروان داكوستا، فيما كان أداء المدافع رومان سايس جيد للغاية، مشيرا إلى أن منتخب مالاوي لم يكن بالخصم السهل.

وأكد المدرب هيرفي رونار، أنه اعتمد خلال مباراة اليوم على لاعبين غابوا عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة، حيث فضل منحهم فرصة الظهور، مضيفا: "العديد من اللاعبين كان ينتمون إلى مجموعة المنتخب الوطني دون المشاركة في المباريات، من جيد منحهم فرصة الظهور إذن.. وهناك البعض الآخر يفتقدون لعامل التنافسية كاللاعب مبارك بوصوفة، لذلك كان من الجيد الدفع باللاعب فيصل فجر منذ البداية".

ومن جهة أخرى، اكتفى البلجيكي جميس سانغالا مدرب منتخب مالاوي، بالتأكيد على أنه واجه منتخبا قويا هذا اليوم، قادما من مشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا، معتبرا أن مواجهة "الأسود" تظل تجربة جيدة بالنسبة لمجموعة من اللاعبين الشباب الذين ينتمون إلى منتخبه، خصوصا وأنهم واجهوا عناصر تلعب في أكبر أندية العالم.

وأوضح المدرب جيمس سانغالا، أن هزيمة اليوم أمام المتتخب الوطني المغربي، ستكون بمثابة درس بالنسبة للمنتخب المالاوي، وذلك قبل مواجهة الخصم المقبل الكاميروني، مضيفا: "أظن أن التأهل سيحسم بين المغرب والبلد المستضيف الكاميرون، فيما ستظل المنافسة بين مالاوي وجزر القمر على المركز الثالث".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com