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كُتّاب وآراء
لمسة لويس إنريكي تهيمن على الصحف الإسبانية
انشغلت صحف الرياضة الإسبانية الصادرة اليوم الأحد بفوز المنتخب الوطني أمام إنجلترا (2-1) ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، في أول مباراة رسمية يخوضها "الماتادور" تحت إمرة المدرب الجديد لويس إنريكي، مبرزة "لمسة الجودة" التي أضافها المدير الفني السابق لبرشلونة.
وبعنوان "لمسة من الجودة"، افتتحت صحيفة (ماركا) عددها الصادر اليوم، وأبرزت في عنوان فرعي "البداية الجيدة التي قدمها لويس إنريكي بانتصار رائع"، على ملعب ويمبلي في لندن.
واضافت الصحيفة أن "إسبانيا حافظت على أسلوب الاستحواذ المعتاد لكن مع مزيد من اللعب الأفقي"، مبرزة تصدي حارس المرمى ديفيد دي خيا لتسديدتين خطرتين، وكذلك هدفي ساؤول نييجيز ورودريجو مورينو اللذين قادا "لا روخا" للفوز بعد أن كانت إنجلترا متقدمة بهدف.
من جانبها، اختارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عنوان "بداية رائعة"، معتبرة أن "المنتخب يبدأ حقبة جديدة مع لويس إنريكي كمدرب بأول انتصار في ويمبلي منذ عام 1981".
وأبرزت أن "ساؤول ورودريجو وقعا انتفاضة لمنتخب طموح تفوق في الضغط واللعب بعمق".
أما صحيفة (سبورت)، فاعتبرت أن الفريق الوطني "ولد من جديد"، مبرزة أن "إسبانيا استعادت روح الانتصار"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن "المنتخب تحت إمرة لويس إنريكي بدأ بشكل رائع بفوز على ملعب ويمبلي".