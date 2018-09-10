24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير (5.00)

  2. هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)

  3. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  4. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (5.00)

  5. كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نجمة مجلة إباحية ترفض الزواج من عادل رامي

نجمة مجلة إباحية ترفض الزواج من عادل رامي

نجمة مجلة إباحية ترفض الزواج من عادل رامي
هسبورت - مُتابعة
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 06:05

أفاد موقع "tmz.com" بأن الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، باميلا أندرسون، انفصلت عن خطيبها، المدافع الفرنسي، عادل رامي، الفائز مع منتخب "الديوك" بلقب مونديال روسيا 2018.

وذكر الموقع أن النجمة الأمريكية (51 عاما) انفصلت عن رامي (32 عاما) صاحب الأصول المغربية، بعد أيام قليلة من طلب الأخير يدها للزواج.

وأشار المصدر إلى أن مدافع منتخب فرنسا ونادي مارسيليا، أهدى باميلا خاتما من "كارتييه"، ولكن النجمة الأمريكية رفضت قبول طلب الزواج.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن سبب رفض باميلا لرامي يعود بالأساس لعدم اهتمام رامي بطفليه التوأم. فقبل تلقيها العرض، أمضت باميلا أسبوعا كاملا مع طفلي رامي، وأدركت أن والدهما لا يستطيع منحهما وقتا كافيا لأنه حريص جدا على العلاقة معها.

وقررت باميلا الانفصال عن رامي بعد علاقة دامت لعام واحد تقريبا، حسب ما نقله موقع RT.

وتشرف مسيرة رامي الكروية على الانتهاء، بعد مشوار استهله في صفوف نادي ليل، الذي توج معه بلقبي الدوري والكأس الفرنسيين، قبل أن ينضم لفالنسيا الإسباني، ثم انتقل بعدها إلى ميلان الإيطالي، قبل أن يحط الرحال أخيرا في نادي مارسيليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.