إعلام فرنسا يكشف الأسباب الحقيقية لغياب بنعطية

أوعنا بلعيد

غياب الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عن قائمة 25 لاعبا الذين وجه إليهم الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة لمواجهة مالاوي، ما زال يثير الجدل في وسائل الإعلام الأجنبية، التي تحدثت بإسهاب عن أسباب إقصاء الكابيتانو من خوض اللقاء الذي عرف فوز "الأسود" بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه مركب محمد الخامس، ضمن الاقصائيات الإفريقية 2019.

وتحدث هيرفي رونار لوسائل الإعلام مؤكدا أن قرار عدم استدعاء اللاعب تم بالاتفاق معه، لأنه يرغب في التركيز على مستقبله رفقة ناديه من أجل حجز مركز أساسي له في خطط ماسيمليانو أليغري الذي يفضل الاعتماد على الثنائي بونوتشي وكليني في قلب الدفاع.

وكشفت إذاعة "RMC SPORT" الفرنسية سبب غياب اللاعب بنعطية عن قائمة "الأسود" الأخيرة، قائلة إن الكابيتانو يفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرته الدولية رفقة أسود الأطلس والتركيز مع ناديه الإيطالي يوفنتوس، لا سيما عقب الأحداث التي عاشها داخل بعثة المنتخب أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وأضاف المصدر ذاته أن الإعلام المحلي بالمغرب تساءل عن سر إسقاط اسم اللاعب من قائمة "الأسود" أمام مالاوي، مرجحا أنه يعاني غالبا من الإصابة، وهو ما خرج بنعطية لنفيه في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه بصحة جيدة وأنه لم يلعب المباريات الرسمية رفقة ناديه، لكنه يخوض مرانه من أجل استعادة لياقته البدنية.

وأردف المصدر أن سبب غياب بنعطية الحقيقي يعود إلى ما عاشه في كواليس بعثة المنتخب بروسيا، مشيرا إلى أن قائد "الأسود" لم يستحمل ما حصل معه وبقية اللاعبين، وخرج في تصريح إعلامي مباشرة بعد نهاية لقاء المنتخب البرتغالي قال فيه: "هناك أناس مقربون من الفريق الوطني أداروا لنا ظهرهم، ولا أقصد الصحافيين، بل أشخاص مقربون من الفريق الوطني، هؤلاء كانوا يظنون أننا أصبحنا أطفالا مدللين عقب تأهلنا إلى كأس العالم، وأننا لم نبذل قصارى جهدنا خلال مسابقة كأس العالم، بينما نحن قمنا بما في وسعنا، وهذه هي كرة القدم؛ فيها فوز وهزيمة".

ووفقا للإذاعة ذاتها، فقد وصف مهدي بنعطية هؤلاء بـ"المهرجين"، والتقط الناخب الوطني هيرفي رونار الإشارة وتوصل بمعلومات في هذا الصدد، فأخذ موقفا من قائد "الأسود"، ليتم إبعاده في المباراة الثالثة أمام المنتخب الإسباني في دور المجموعات بالمونديال، واستمر غيابه في أول مواجهة مباشرة عقب نهاية العرس العالمي، وكانت أمام المنتخب المالاوي.

يذكر أن بنعطية نشر صورة جماعية لـ"الأسود" على صفحته الرسمية بـ"أنستغرام"، قبل بداية مباراة مالاوي بساعات، وكتب قائلا: "معا.. ديما مغرب".