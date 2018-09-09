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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يهزم الجيش الملكي برأسية هنوري

الدفاع الجديدي يهزم الجيش الملكي برأسية هنوري

الدفاع الجديدي يهزم الجيش الملكي برأسية هنوري
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 09 شتنبر 2018 - 21:31

حقق فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، نتيجة الفوز في المباراة التي جمعته اليوم الأحد بمضيفه الجيش الملكي بهدف نظيف، برسم مؤجل الجولة الأولى من البطولة الاحترافية.

وأنهى التعادل السلبي نتيجة النصف الأول من المواجهة، وتواصل إلى غاية الدقيقة 84، قبل أن تمكن البديل حمزة هنوري، من هز شباك "العساكر" بضربة رأسية مركزة، منح بها أول فوز لأبناء المدرب عبد الرحيم طاليب، في الدوري.

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