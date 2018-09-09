24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير (5.00)

  2. هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)

  3. الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  5. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الشغب يعود .. جمهور الجيش يقتلع كراسي الملعب

الشغب يعود .. جمهور الجيش يقتلع كراسي الملعب

الشغب يعود .. جمهور الجيش يقتلع كراسي الملعب
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:30

عاد الشغب من جديد إلى ملاعب كرة القدم في مستهل الدوري الاحترافي لكرة القدم، بعد أن ترجم جمهور نادي الجيش الملكي الغضب العارم الذي اعتراه جراء هزيمته في عقر داره اليوم أمام الدفاع الجديد، إلى اقتلاع كراسي الملعب ورميها صوب الحلبة.

ولم يتقبل جمهور "الزعيم" الهزيمة القاسية أمام فرسان دكالة، بعد الخسارة التي تلقاها في منافسات كأس العرش أمام اتحاد الخميسات، فشرع في رمي الكراسي وتوجيه عبارات الانتقاد والتقريع في حق مسؤولي الفريق العسكري.

ولم يكتف بعض جمهور الجيش الملكي باقتلاع الكراسي، بل اقتحمت عناصر محسوبة على الفريق الملعب للتعبير عن مشاعرها، وهو ما قد ينذر النادي بعقوبات من الجامعة الملكية لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبد الصمد الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:42
هادو ديوهم للتجنيذ الاجباري باش اترباو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
2 - مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:44
القرقوبي دارها عاوتاني. قالك الشباب معترض على التجنيد الاجباري.
و فين غادي نديو هاد بوزبال ديال المشرملين و شكون يربيهم. الدولة من واجبها تربي اي والديه ما عرفوش يربيوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - الوطنية الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:46
الجهل بالمبادئ الاخلاقية . لو كان كان لي تقبض في شغب الملاعب الاسرة ديالوا هي لي تعوض الخسارة لو كان توقفات هذ المهزلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - souhayl الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:50
يجب على الجامعة و على مسؤولين في الجامعة اتخاذ اقصى العقوبات و فتح تحقيق من طرف النيابة العامة في حق هؤلاء الشرذمة والذي سببوا هذه الخسائر فادحة مع الزام ادارة الجيش بتأدية التعويضات لادارة الملعب و حرمانهم من الجمهور ... نفس سيناريو تكرر في الخميسات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - مومو الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:51
فريق ااجيش فقد بريقه جمهور عريض و فريق ضعيف إدارة من العهد القديم (الجيرنﻻت) و لكن الشغب ليس له مبرر اﻻحتجاجات و الصفير شيئ مقبول تخريب الممتلكات معاقب عليه بالسحن فكفى من شغب الميادين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - سوسي حر. الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:53
و اليوما اش غادي اكولو عاود؟؟هههه جمهور الخميسات جاء تال مركب الامير مولاي عبدالله و تعدا علينا...جمهور الجيش عبارة عن مجموعة من الاوباش..شماكرية و مقرقبين...و ما يثلج الصدر فيما مشاو فالمغرب يكلو العصا...كازا...فاس..خميسات..اكادير...طنجة...معروفين بالشغب و البلطجية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - hicham الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:54
أحسن عقاب هو إنزال مثل هذه الفراق إلى الدرجة الثانية أو الثالثة من أجل إعادة تربية هؤلاء المخربين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - hamid الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:54
لو طبقنا عقوبات صارمة لما رأينا مثل هذه الأعمال المشينة مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - المجيب الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:54
يقتلعون كراسي الملعب ؟؟ هل أبوهم هو الذي دفع ثمنهم ؟؟ ما كاين لا جمهور الجيش ولا سيدي زكري، رباعة ديال الشماكرية خاصهوم يتعاقبو وبلا مانطولو فالكلام. وا تباااااااااارك الله على الزيغة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - غ ع الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:57
احسن تدبير للمال العام هو ان تضعه بايدي الجهلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - adil الأحد 09 شتنبر 2018 - 22:57
جمهور الجيش يفتقد للروح الرياضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - mouna الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:00
هاذ لجمهور سخن عليهم راسهم ، عاد دارو الشغب فمدينة الخميسات ، و اليوم تم إقتلاع الكراسي و رميها إتجاه رجال الأمن ، بالإضافة للشهب الإصطناعية ، حظرت و بكل قوة ، متناسين أنها تسبب حروق كبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - شاهد الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:00
لن ينسى الرأي العام الوطني ماقام به هذا الجمهور المحسوب على نادي الجيش الملكي العريق بكل المدن المغربية من تخريب وخاصة بمدينة البيضاء...وهاهو اليوم يعود ليخرب من جديد ونحن لا زلنا في بداية الموسم الكروي....
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة...وكفى من العبث بالملك العام.
وكما جاء في مداخلة سابقة لأحد المعلقين مشكورا: هؤلاء المخربون مكانهم الطبيعي هو التجنيد العسكري.....il leur faut un dressage
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - hamidovitsh الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:03
واش هذه هي الروح الرياضية
ما ذنب الكراسي؟
نتمنى أن مثل هاته التصرفات تختفى وان لا نراها في ملاعبنا لانها لا تمت للروح الرياضية بصلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - youssef rabat الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:05
هادي كتسما لبسالات و ليدار هادشي هو لي خاصو يخلص هاد الخساءر.والله الى حشوما هادشي لي كيوقع في بلادنا العزيزة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.