الشغب يعود .. جمهور الجيش يقتلع كراسي الملعب

هسبريس ـ مُتابعة

عاد الشغب من جديد إلى ملاعب كرة القدم في مستهل الدوري الاحترافي لكرة القدم، بعد أن ترجم جمهور نادي الجيش الملكي الغضب العارم الذي اعتراه جراء هزيمته في عقر داره اليوم أمام الدفاع الجديد، إلى اقتلاع كراسي الملعب ورميها صوب الحلبة.

ولم يتقبل جمهور "الزعيم" الهزيمة القاسية أمام فرسان دكالة، بعد الخسارة التي تلقاها في منافسات كأس العرش أمام اتحاد الخميسات، فشرع في رمي الكراسي وتوجيه عبارات الانتقاد والتقريع في حق مسؤولي الفريق العسكري.

ولم يكتف بعض جمهور الجيش الملكي باقتلاع الكراسي، بل اقتحمت عناصر محسوبة على الفريق الملعب للتعبير عن مشاعرها، وهو ما قد ينذر النادي بعقوبات من الجامعة الملكية لكرة القدم.