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كُتّاب وآراء
الشغب يعود .. جمهور الجيش يقتلع كراسي الملعب
عاد الشغب من جديد إلى ملاعب كرة القدم في مستهل الدوري الاحترافي لكرة القدم، بعد أن ترجم جمهور نادي الجيش الملكي الغضب العارم الذي اعتراه جراء هزيمته في عقر داره اليوم أمام الدفاع الجديد، إلى اقتلاع كراسي الملعب ورميها صوب الحلبة.
ولم يتقبل جمهور "الزعيم" الهزيمة القاسية أمام فرسان دكالة، بعد الخسارة التي تلقاها في منافسات كأس العرش أمام اتحاد الخميسات، فشرع في رمي الكراسي وتوجيه عبارات الانتقاد والتقريع في حق مسؤولي الفريق العسكري.
ولم يكتف بعض جمهور الجيش الملكي باقتلاع الكراسي، بل اقتحمت عناصر محسوبة على الفريق الملعب للتعبير عن مشاعرها، وهو ما قد ينذر النادي بعقوبات من الجامعة الملكية لكرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
و فين غادي نديو هاد بوزبال ديال المشرملين و شكون يربيهم. الدولة من واجبها تربي اي والديه ما عرفوش يربيوه
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة...وكفى من العبث بالملك العام.
وكما جاء في مداخلة سابقة لأحد المعلقين مشكورا: هؤلاء المخربون مكانهم الطبيعي هو التجنيد العسكري.....il leur faut un dressage
ما ذنب الكراسي؟
نتمنى أن مثل هاته التصرفات تختفى وان لا نراها في ملاعبنا لانها لا تمت للروح الرياضية بصلة