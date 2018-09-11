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كُتّاب وآراء
برشلونة يسعى إلى التعاقد مع البرازيلي باكيتا
كشفت تقارير اخبارية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي الشاب، لوكاس باكيتا، المحترف بصفوف فلامنجو.
وتألق باكيتا (21 عاما) خلال العام الأخير ليصبح من أبرز لاعبي فلامنغو، وليتحول كذلك لأحد نجوم سوق الانتقالات في البرازيل، ليصبح هدفا للنادي الكتالوني، بحسب ما كشفت اليوم صحيفة (سبورت) الرياضية.
وكان اللاعب البرازيلي الشاب قد انضم لقائمة مدرب منتخب "الكناري" تيتي، المبدئية المكونة من 30 لاعبا استدعاهم لخوض مونديال روسيا الماضي، لكنه خرج منها هو ولاعب برشلونة الحالي، آرثر، إلا أن كلا اللاعبين شاركا في المباراة الودية الأخيرة لـ"السيليساو" ضد الولايات المتحدة والتي فاز فيها المنتخب اللاتيني بهدفين نظيفين.
ويمتد عقد باكيتا، الذي سجل في عام 2018 ثمانية أهداف، مع فلامنجو حتى دجنبر 2020 وبشرط جزائي يصل إلى 50 مليون يورو، ويتفاوض النادي معه الأحد لتحسين عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 70 مليون يورو.