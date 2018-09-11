منتخب "قصار القامة" يشكو الأبواب الموصدة

هسبريس - رويترز

يقف فريق كرة القدم المغربي لقصار القامة (الأقزام) على بعد خطوات قليلة من تحقيق حلم المنافسة على المستوى العالمي، لكنهم بحاجة إلى المساعدة المالية.

ويأمل الفريق، الذي تأسس عام 2017 في اليوم العالمي للتوعية بقصر القامة، أن يتمكن اللاعبون من الاشتراك مع نظرائهم في بطولة دولية لكرة القدم في الأرجنتين.

ويشارك في بطولة "كوبا أمريكا" السنوية، التي ستعقد في بوينس آيرس، 12 فريقا من اللاعبين قصار القامة من جميع أنحاء العالم للتنافس على اللقب.

وتم اختيار الفريق المغربي ليكون ضيف شرف البطولة هذا العام، لكن نقص التمويل قد يعرض فرصة مشاركتهم للخطر حيث يشتكي اللاعبون من نقص الموارد اللازمة للقيام بالرحلة عبر المحيط الأطلسي.

وقال اللاعب في فريق المغرب لقصار القامة أيمن شمهاجي "لدينا الكثير من الطموحات، و لكن هدفنا الرئيسي هو كوبا أمريكا بالأرجنتين. نريد أن نذهب إلى هناك ونحضر اللقب. عندها سنكون جد سعيدين بكوننا مغاربة وحققنا ذلك، لأنه عندما نطلب الدعم لا نجد أحدا لمساعدتنا والوقوف بجانبنا وكل الأبواب موصدة أمامنا. وآخر شيء لدينا قمنا بإيداع طلب لدى فوزي القجع (رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، وتقبل هذه الفكرة و ننتظر رده ليقدم لنا يد المساعدة، أما الباقي لا شيء".

وانضم إلى الفريق 50 لاعبا من جميع أنحاء البلاد منذ إنشائه لكن 18 منهم فقط هم الذين سيسافرون إلى الأرجنتين.

وقال أسامة الصغير وهو لاعب في فريق المغرب لقصار القامة "الحمد لله منذ ذاك اليوم ونحن نستعد ونتدرب، شهريا لدينا على الأقل حصتين للاستعداد. قمنا بشراكات مع فرق أجنبية من أمريكا الجنوبية.. البرازيل، الأرجنتين، البيرو و بوليفيا. تمكنا من فرض مكانتنا معهم، و قد كان هناك اجتماع بين دول أمريكا الجنوبية واقترحوا أن يكون المغرب ضيف شرف بحكم اطلاعهم على مبارياتنا والمستوى الذي وصلنا له و تمكننا الحمد لله من حجز مكان معهم".

وقال قائد فريق المغرب لقصار القامة نزار بنقطابة "جاءت هذه الفكرة على غرار فرق أجنبية كفرنسا، وهولندا، وألمانيا وأمريكا اللاتينية.. هم من أوائل من مارسوا هذه اللعبة.. جاءتنا الغيرة (شعرنا بالغيرة) لتأسيس فريق قصار القامة، والحمد لله تمكنا من تحقيق مبتغانا بجمع أعداد كثيرة من اللاعبين من مختلف أنحاء المغرب، الآن لدينا 50 لاعبا من 3 فئات.."

ويعيش معظم اللاعبين في مدن بجميع أنحاء المغرب ويتعين عليهم دفع رسوم الانتقالات والإقامة الخاصة بهم عندما يتجمعون للتدريب.

ويشمل تدريبهم اللعب ضد فرق من اللاعبين العاديين لزيادة مستوى مهاراتهم وقدرتهم على التحمل.

ويبحث اللاعبون عن رعاة لحجز تذاكر الطيران والإقامة في الأرجنتين.