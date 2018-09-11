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كُتّاب وآراء
حاريث ومنديل ينشدان التألق في نادي شالكه
عرف مران نادي شالكه الألماني 04، أمس الإثنين، مشاركة الدوليين المغربيين أمين حاريث وحمزة منديل، عقب عودتهما من فترة التوقف الدولية بعد استدعائهما إلى قائمة "الأسود" التي واجهت منتخب مالاوي وحققت الفوز بثلاثية نظيفة، ضمن إقصائيات كأس إفريقيا 2019، في اللقاء الذي احتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويستعد فريق شالكه للمباراة القوية التي سيحل فيها ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن مجريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز، في اللقاء الذي سيجرى فوق أرضية ملعب بروسيا بارك يوم السبت 22 شتنبر الجاري، فيما يقاتل كل من أمين حاريث وحمزة منديل لحجز مركز أساسي لهما في خطط المدرب توديسكو، أو الظفر باللعب لدقائق أكثر.
وتحدثت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن المحطة الأميريكية "ESPN"، حول غياب النجم أمين حاريث عن قائمة 18 التي واجهت منتخب مالاوي، قائلة إن هيرفي رونار قام بإبعاد اللاعب وإرساله لمتابعة المباراة من المدرجات لأسباب انضباطية لكونه جاء متأخرا إلى إحدى الحصص التدريبية رفقة منديل.
وأضافت الصحيفة الألمانية أن رونار (49 سنة) لم يتساهل مع اللاعب حاريث، وهو ما انطبق أيضا على مواطنه وزميله في شالكه حمزة منديل، وقرر معاقبتهما معا، ويتجلى ذلك خلال التصريح الذي أدلى به المدرب عقب نهاية اللقاء، قائلا: "كان أمين حاريث غائبا بسبب عقوبة تأديبية. إذا كنا ضمن مجموعة واحدة، فمن الضروري أن تحترم الأوقات والقواعد الأخرى".
وقال المصدر الإعلامي المذكور إن اللاعب حاريث، المحترف بصفوف شالكه، غير مرتاح في حياته مؤخرا؛ إذ تم الحكم عليه في شهر غشت بالحبس موقوف التنفيذ لأربعة أشهر وغرامة 8600 درهم، إثر تسببه في حادثة سير أودت بحياة شاب بمراكش، ومعاقبته من طرف الناخب الوطني، وعدم خوضه لأغلب مباريات ناديه بشكل رسمي.
للإشارة فحمزة منديل لم يتمكن من المشاركة ولم يلعب أي دقيقة بقميص ناديه الحالي، بينما خاض أمين حارث هذا الموسم ثلاث مباريات، وأشركه المدرب لمدة 58 دقيقة أمام فولسبورغ، برسم الجولة الأولى من البوندسليغا؛ وهو اللقاء الذي عرف سقوط ناديه بهدفين لهدف، وعاد ليلعب 17 دقيقة أمام هيرتا برلين في المواجهة التي شهدت هزيمة شالكه بشكل مفاجئ بهدفين دون رد ضمن مجريات الجولة الثانية من الدوري، ولعب بشكل أساسي لتسعين دقيقة في مباراة الكأس أمام شفاينفورث، وفاز شالكه بهدفين دون رد، وأعطى حارث تمريرة "اسيست" في اللقاء.