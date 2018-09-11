200 مليون تقنع فوزير بالانتقال إلى اتحاد طنجة

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم نجح في إقناع الدولي المغربي محمد فوزير، لاعب النصر السعودي، بالعرض المقدم من طرفه والتعاقد معه بشكل رسمي، بمبلغ 200 مليون سنتيم، على سبيل الإعارة لمدة سنة واحدة متفوقا على فريق الرجاء الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمكن مسؤولو اتحاد طنجة من إقناع اللاعب فوزير بالعرض المقدم له، متفوقين بذلك على عرض الرجاء الرياضي، الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفه وتقوية وسط الملعب. وكان النسر الرجاوي قريبا من ضم اللاعب إلى صفوفه، قبل أن تنتهي الصفقة لصالح فارس البوغاز.

وأكد المصدر أن إدارة طنجة وقّعت، يوم أمس الاثنين، العقد مع اللاعب فوزير، وسيحل اللاعب بالمغرب اليوم من أجل الانضمام إلى ناديه الجديد الراغب في الحفاظ على لقب الدوري الذي حصل عليه الموسم المنصرم والطامح إلى الذهاب بعيدا في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية التي سيمثل فيها الكرة المغربية لأول مرة في تاريخه.

وينضاف محمد فوزير للتعاقدات القوية التي أبرمها الفريق الطنجاوي بالميركاتو الصيفي رفقة عصام الراقي وعبد الكبير الوادي والكاميروني مباي جونيور وعمر النجدي والحارس عصام الحلافي؛ ما يؤكد عزم فارس البوغاز على تقديم عروض قوية في مختلف المسابقات التي سيشارك فيها هذا الموسم.

وقدم فوزير (26 سنة) موسما رائعا رفقة ناديه النصراوي الموسم الماضي، قبل أن يتم وضعه في بند الاستثمار بعد إكمال الفريق لثمانية لاعبين، العدد المسموح به، وكان قريبا من خوض تجربة احترافية بالدوري التركي في وقت سابق قبل أن تتعثر المفاوضات.

وقررت الإدارة النصراوية استبعاد اللاعب فوزير من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية البطلة بغية تسجيل مواطنه عبر الرزاق حمد الله، أو البرازيلي جوليانو، مكانه لتضع بين يدي اللاعب عرض الرجاء الرسمي وعرض اتحاد طنجة كما تقدم الوداد بعرض رسمي من أجل شراء عقد اللاعب عوض استعارته.

للإشارة، فاللاعب فوزير انتقل صيف 2017 إلى فريق النصر السعودي قادما إليه من نادي الفتح الرياضي، وكان يتلقى 700 ألف دولار كراتب سنوي رفقة ناديه السعودي.