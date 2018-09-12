24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكوين الأساتذة للنهوض بالتعليم (5.00)

  2. تأمين الغذاء الصحي يغيب عن خُمس الفرنسيين (5.00)

  3. المعهد الفرنسي يعلن انطلاق مسابقة "أنا مغربي(ة)" (5.00)

  4. الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)

  5. ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب في جنوب إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجدل يلف رسما كاريكاتوريا للبطلة سيرينا ويليامز

الجدل يلف رسما كاريكاتوريا للبطلة سيرينا ويليامز

الجدل يلف رسما كاريكاتوريا للبطلة سيرينا ويليامز
هسبريس - إفي
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 03:05

تعرض رسم كاريكاتوري في أستراليا عن لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بينما كانت تحطم مضربها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، لانتقادات دولية ووصف بأنه عنصري.

وقال مارك نايت صاحب الرسم الساخر الذي نُشر الاثنين بصحيفة (هيرالد صن) إن "الرسم حول سلوكها السيء في الملعب (..) لا أشير إلى سيرينا، أريد القول إن سيرينا هي بطلة".

وأظهر الرسم سيرينا مكتنزة الجسد في حالة غضب عارمة تقفز فوق مضربها بينما في الخلفية يظهر حكم المباراة كارلوس راموس يقول "هل يمكنك أن تتركيها تفوز؟" لمنافستها اليابانية -التي توجت بلقب البطولة- ناعومي أوساكا التي ظهرت في الرسم بشعر أشقر برره نايت بأن شعر اللاعبة مصبوغ بالأصفر.

ويعيد الرسم الجدل الذي دار في نهائي البطولة لارتكاب سيرينا ثلاث مخالفات لقواعد السلوك خلال المجموعة الثانية بنهائي السيدات الذي خسرته السبت أمام أوساكا بنتيجة 2-6 و4-6.

وأثار الرسم انتقادات واسعة لصاحبها حيث اعتبرت الصحفية الأفروأمريكية برينا إدواردز في مقال بصحيفة (واشنطن بوست) أن الرسم "مهين" ونددت به باعتباره يجرد اللاعبة من إنسانيتها.

فيما دافع محرر (هيرالد صن) دامون جونستون عن الرسم مؤكدا أنه "ليس له أي علاقة بمسألة الجنس أو العرق" وأوضح أن "بطلة تنس انتابتها حالة غضب عارمة في مشهد دولي ورسم مارك يظهر ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.