جماهير أندرلخت البلجيكي تنادي بعودة بوصوفة

أوعنا بلعيد

طالب جمهور نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم إدارة ناديه بالتعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة، من أجل تعزيز صفوف الفريق وتقويته والاستفادة من الخبرة الميدانية التي راكمها النجم المغربي، لا سيما أنه بدون فريق حاليا؛ وهو ما قد يسهل مأمورية ضمه.

وقالت Voetbalbelgie البلجيكية إن إدارة نادي أندرلخت كانت ترغب في التعاقد مع الصربي لازار ماركوفيتيش، لاعب لفيربول الإنجليزي، الذي فضّل الاستمرار رفقة ناديه، ليضغط جمهور النادي الذي كان له رأي آخر ويطالب بضم صانع ألعاب المنتخب المغربي مبارك بوصوفة الذي سبق له اللعب مع أندرلخت (2006-2011).

ويرى المحللون وأنصار النادي البلجيكي أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الدوري الممتاز بداية هذا الموسم، فإنه يفتقر إلى الإبداع في وسط الميدان وتراهن جماهير النادي على مبارك بوصوفة لتقديم هذه الإضافة وقيادة متوسط ميدان النادي باقتدار.

ووفق المصدر المذكور، فإن آخر مباراة خاضها بوصوفة رفقة ناديه الجزيرة الإماراتي تعود إلى الـ29 من شهر أبريل الماضي؛ فيما خاض تقريبا التسعين دقيقة في كل مباريات المنتخب بالمونديال الروسي أمام إيران والبرتغال وإسبانيا.

وعن عدم تجديد عقده رفقة نادي الجزيرة الإماراتي، قال عايض المبخوث، المدير التنفيذي للنادي، في حوار مع صحيفة "البيان" الإماراتية، إن "السبب الرئيسي وراء رحيل اللاعب بوصوفة يعود إلى مطالبه المادية الكبيرة، ليس بمقدور الفريق تلبيتها"، مشيرا إلى أن "مطالبه المادية حالت دون تجديد عقده".

وقال عايض المبخوث: "لم يكن بمقدور الفريق تلبية مطالب اللاعب المادية.. لهذا، لم يتم التجديد له، وقررنا التعاقد مع ناصر بارازيت ليكون بديله، ولم يدخل النادي في مفاوضات مباشرة مع مبارك بوصوفة، بعد التأكد من رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ كبير عقب نهاية عقده".

يشار إلى أن الناخب المغربي هيرفي رونار كان قد وجّه الدعوة إلى مبارك بوصوفة، المتوج سابقا بالحذاء الذهبي ببلجيكا، من أجل الدخول في تربص إعدادي لمواجهة منتخب مالاوي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأسود 3/0 ولم يخض بوصوفة أي دقيقة وبقي حبيس دكة البدلاء.