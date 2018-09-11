سطاد المغربي يتأهل إلى ربع نهاية كأس العرش

هسبريس - و.م .ع

تأهل فريق سطاد المغربي، أحد أندية قسم الهواة، إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الشهود بالرباط ، برسم منافسات دور ثمن النهاية.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد أمين زركو في الدقيقة 69 .

وضرب فريق سطاد المغربي موعدا في الدور المقبل مع الفائز في اللقاء الذي سيجمع غدا الوداد الفاسي مع ضيفه أولمبيك الدشيرة.