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سطاد المغربي يتأهل إلى ربع نهاية كأس العرش
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 19:05
تأهل فريق سطاد المغربي، أحد أندية قسم الهواة، إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الشهود بالرباط ، برسم منافسات دور ثمن النهاية.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد أمين زركو في الدقيقة 69 .
وضرب فريق سطاد المغربي موعدا في الدور المقبل مع الفائز في اللقاء الذي سيجمع غدا الوداد الفاسي مع ضيفه أولمبيك الدشيرة.