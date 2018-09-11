الشغب يُغَرم الجيش الملكي ومبارتان بلا جمهور

هسبريس - و.م .ع

قررت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرض غرامة مالية قدرها 70 ألف درهم، وإجراء مبارتين نافذتين بدون جمهور في حق الجيش الملكي على خلفية أحداث الشغب، التي رافقت المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، برسم مؤجل الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة قررت، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، وتطبيقا لمقتضيات المادة 105 من قانون العقوبات، معاقبة الجيش الملكي بإجرائه مبارتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 70 ألف درهم، مع إصلاح الأضرار التي تسبب فيها جمهوره بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

كما تم خلال الاجتماع فرض غرامة مالية على عبد الهادي السكتيوي، مدرب فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لعدم حضوره الندوة الصحافية عقب اللقاء الذي جمع ناديه بفريق أولمبيك آسفي برسم مؤجل الجولة الأولى، بناء على دورية كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، رقم 938 الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2016.

وقررت اللجنة كذلك تغريم نادي الوداد الرياضي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، أثناء المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك آسفي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مبلغ 2000 درهما لتلقي فريقه 4 إنذارات خلال المباراة، وذلك طبقا للمادة 89 من قانون العقوبات.

وتقرر أيضا فرض غرامة مالية على نادي أولمبيك آسفي، قدرها 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، أثناء المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي، برسم مؤجل الجولة الأولى، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.