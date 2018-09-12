حمامي يقترب من تعزيز صفوف الدفاع الجديدي

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم بات قريبا من تعزيز خطه الدفاعي بضم محمد حمامي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي الراغب في خوض تجربة احترافية جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بأيام قليلة.

ووفق المصدر ذاته فقد اتفقت إدارة فريق الدفاع الجديدي مع نظيرتها في طنجة على انتقال محمد حمامي، بعد أن بات خارج مفكرة المدير الفني عبد الرحيم طاليب، الذي طلب من اللاعب البحث عن فريق آخر قبل نهاية عقده بعام واحد أو إتمام ما تبقى من عقده مع الفريق الرديف.

وسيحل اللاعب اليوم الأربعاء بمدينة طنجة لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله إلى فريق عروس الشمال.

وأضاف المصدر أن المدافع حمامي (مدافع أيمن- 26سنة) كان قريبا من الانضمام إلى فريق الجيش الملكي في بداية "الميركاتو"، قبل أن تتعثر المفاوضات ليصرف الفريق العسكري نظره عن ضم اللاعب، لتكون وجهته صوب "فريق البوغاز" الراغب في تقوية صفوفه، وهو المقبل على خوض مسابقة دوري الأبطال الإفريقية والراغب في الحفاظ على لقب البطولة الاحترافية وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لإسعاد أنصاره.

وتعاقد الدفاع الجديدي مع حمامي بعقد من خمس سنوات، قادما من فريق الرشاد البرنوصي. وخاض اللاعب أربعة مواسم رفقة "الفريق الدكالي"، لكن الإصابة التي ألمت به الموسم المنصرم ساهمت في تدني مستواه، ما حال دون خوضه العديد من الدقائق.

وضرب اتحاد طنجة بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ عزز صفوفه بعدة لاعبين، من أبرزهم محمد فوزير، القادم على سبيل الإعارة لموسم واحد من فريق النصر السعودي، وعصام الراقي، وعبد الكبير الوادي، والكاميروني مباي جونيور، وعمر النجدي، والحارس عصام الحلافي، ما يؤكد عزم "فارس البوغاز" على تقديم عروض قوية في مختلف المسابقات التي سيشارك فيها هذا الموسم.