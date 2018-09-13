تغريم سفيان بوفال لمخالفة قانون السير بإنجلترا

أوعنا بلعيد

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية فرض غرامة مالية على الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، بسبب مخالفته قوانين السير في مدينة ساوتهامبثون شهر مارس الماضي عندما كان يدافع عن ألوان الفريق.

وذكرت صحيفة "ذي ديلي إيكو" أن قاضي محكمة ألدرشوت فرض غرامة 220 جنيها إسترلينيا على المغربي سيفان بوفال، المنظم إلى نادي سيلتا فيغو على سبيل الإعارة، بعد ضبطه بواسطة كاميرات مثبتة على طريق "ريدبريدج A33 " في شهر مارس وهو يتجاوز السرعة المحددة في 64 كيلومترا في الساعة بحوالي عشر كيلومترات.

وأضاف المصدر ذاته أن سفيان بوفال كان يقود سيارة من نوع "66-reg Porsche"، واجتاز السرعة المسموح بها في الشارع، وهو ما كشفته الكاميرات المثبتة، وتم تدوين عنوانه، ليتم البت مؤخرا في قضيته. ولم يكن اللاعب حاضرا عندما أصدر قاضي المحكمة حكمه بفرض غرامة مالية عليه.

وانتقل بوفال إلى سيلتا فيغو في "الميركاتو الصيفي" على سبيل الإعارة من أجل خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن ساوتهامبون الإنجليزي، إذ يرغب اللاعب في استعادة مستواه والعودة بقوة في الموسم الجديد، لاسيما أن ناديه الحالي يلعب كرة هجومية ويعتمد على المهارات والحلول الفردية والمساحات التي ستخول للنجم المغربي استعراض إمكاناته فوق البساط الأخضر.

توج بوفال بجائزة "أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز" الموسم الماضي، بعد تلاعبه بخمسة لاعبين في دفاع ويست بروميتش ليسجل في مرمى الحارس بن فوستر، بعد مجهود فردي عقب استخلاص الكرة من منتصف ملعب فريقه، قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء ضمن منافسات الجولة التاسعة.