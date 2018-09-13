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كُتّاب وآراء
رهان على التوقيت الصيفي يسبق أولمبياد طوكيو
أيدت اللجنة الأولمبية الدولية فكرة منظمي أولمبياد طوكيو 2020 باعتماد التوقيت الصيفي خلال التظاهرة للحد من آثار درجات الحرارة المرتفعة على الرياضيين والمتفرجين.
وقال رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، جون كواتيس، في مؤتمر صحافي: "نعرف أن الماراثون وهذا النوع من الأحداث ينطلق في وقت مبكر من الصباح. لكن بما أن الشمس تشرق الساعة الرابعة و40 دقيقة فجرا نرى فوائد في الانتقال إلى التوقيت الصيفي".
وأضاف المتحدث: "يبدو كأنه حل جيد جدا"، علما بأن البلاد شهدت موجة حرة كبيرة هذا الصيف، ما دفع بالمنظمين إلى مطالبة حكومة شينزو آبي باعتماد التوقيت الصيفي.
وشرح كواتيس: "نعم، لقد أولينا اهتماما في المناقشات لما يجري في البلاد. كنا مهتمين كثيرا لآثار الحر، قبل كل شيء للرياضيين لكن أيضا للمتفرجين". بينما تقام الألعاب في يوليوز وغشت 2020، في الفترة الأكثر حرا في اليابان.
وتوفي أكثر من 120 شخصا هذا الصيف بسبب موجات الحر. وتعرضت البلاد أيضا لكوارث طبيعية مع مرور إعصار قوي خلف 11 قتيلا الأسبوع الماضي ثم زلزال عنيف أودى بحياة 40 شخصا.
طوكيو استضافت الألعاب في شهر أكتوبر من سنة 1964، الا ان اللجنة الاولمبية الدولية تفرض إقامتها في شهري يوليوز وغشت حاليا.