إسبانيا ترغب في "مونديال مشترك" مع المغرب

أوعنا بلعيد

ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن إسبانيا تسعى جاهدة إلى تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم مرة أخرى عام 2030، بعد أن حصلت الجارة الشمالية للمغرب على شرف تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكونية آخر مرة عام 1982 ولقيت التنويه من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" على إنجاح تلك المسابقة.

وحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن بيدرو شانشير، رئيس الوزراء الإسباني ومعه لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقدا اجتماعا مع السويسري انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة ذاتها "فيفا" وأبلغاه برغبة بلادهما في تقديم ترشيحها للظفر بتنظيم مسابقة كأس العالم 2030.

وأضاف المصدر أن دولة إسبانيا حائرة بين تنظيم التظاهرة العالمية بشكل منفرد كدولة واحدة أو بملف مشترك رفقة المغرب والبرتغال، مشيرا إلى أن فكرة تنظيم الكأس بملف ثلاثي مشترك بين البلدان الثلاثة يلقى الترحيب من رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الإسباني؛ وهو الأكثر ترجيحا.

وقام أنفينتينو، رئيس الفيفا، بزيارة إسبانيا للمرة الثانية في أقل من شهرين بعد حضوره في وقت سابق للجمع العام للاتحاد الإسباني يوم 24 يوليو الماضي.

للإشارة، فإن المغرب يريد تنظيم كأس العالم عام 2030، ويرغب بدوره في تقديم ملف مشترك مع جاريه الأوروبيين البرتغال وإسبانيا، وخطوة رئيس الوزراء الاسباني ورئيس الاتحاد ستدفع بالفكرة أكثر إلى التطبيق على أرض الواقع.