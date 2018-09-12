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الرئيسية | رياضة | إسبانيا ترغب في "مونديال مشترك" مع المغرب

إسبانيا ترغب في "مونديال مشترك" مع المغرب

إسبانيا ترغب في "مونديال مشترك" مع المغرب
أوعنا بلعيد
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:30

ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن إسبانيا تسعى جاهدة إلى تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم مرة أخرى عام 2030، بعد أن حصلت الجارة الشمالية للمغرب على شرف تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكونية آخر مرة عام 1982 ولقيت التنويه من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" على إنجاح تلك المسابقة.

وحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن بيدرو شانشير، رئيس الوزراء الإسباني ومعه لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقدا اجتماعا مع السويسري انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة ذاتها "فيفا" وأبلغاه برغبة بلادهما في تقديم ترشيحها للظفر بتنظيم مسابقة كأس العالم 2030.

وأضاف المصدر أن دولة إسبانيا حائرة بين تنظيم التظاهرة العالمية بشكل منفرد كدولة واحدة أو بملف مشترك رفقة المغرب والبرتغال، مشيرا إلى أن فكرة تنظيم الكأس بملف ثلاثي مشترك بين البلدان الثلاثة يلقى الترحيب من رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الإسباني؛ وهو الأكثر ترجيحا.

وقام أنفينتينو، رئيس الفيفا، بزيارة إسبانيا للمرة الثانية في أقل من شهرين بعد حضوره في وقت سابق للجمع العام للاتحاد الإسباني يوم 24 يوليو الماضي.

للإشارة، فإن المغرب يريد تنظيم كأس العالم عام 2030، ويرغب بدوره في تقديم ملف مشترك مع جاريه الأوروبيين البرتغال وإسبانيا، وخطوة رئيس الوزراء الاسباني ورئيس الاتحاد ستدفع بالفكرة أكثر إلى التطبيق على أرض الواقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - غيثة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:40
ممكن هده تصيب هده المرة و يفوز المغرب بتنظيم كأس العالم الدي نحلم به من 2010 كون إسبانيا في كرة القدم إسم لا يعلا عليه ....☝️
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23
2 - Hamza الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:44
المغرب يحتاج أن يطور بنياته التحتية أكثر ولا يقتصر فقط على المشاريع في الورق.. والعمل كذلك على الاعتناء بمواطنيه بتوفير تعليم جيد وخدمات صحية في المستوى
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37
3 - hicham الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:45
أهو حلم سيتبخر مثل بقية الأحلام؟ أم للعمل و الجد نظر آخر؟
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9
4 - نبيل المغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:45
العنوان الذي يظهر في الاشعارات التي ترسلونها يقول رسميا اسبانيا تبلغ الفيفا كذا.. و في النقاب نجد عنوانا آخر و محتوى لا يتحدث ابدا عن طلب رسمي بل ان اسبانيا محتارة...؟؟؟
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23
5 - khaald الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:45
يعني الصبليون والبرطقيز والمغرب ضيف شرف
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-16
6 - simo الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:48
كولشي درناه بقا لينا غير تنظيم كأس عالم خليناه ليكم يإسبان لبلادكم زينا
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4
7 - مسلم مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:50
اولا اخوتي الكرام انا افضل ان يكون التنظيم مشترك مع الجزائر وذلك لعدت اعتبارات منها انها دولة عربية مسلمة وان قضية التنظيم المشترك مع الجزائر سيزيل كثير من الخلافات بين الدولتين وقد يجعل هذا التنظيم مع الجزائر الحدودة مفتوحة بيننا بالاضافة ان الجزائر دعمت المغرب في الترشيح السابق اما اسبانيا والبرتغار اولا سيستغيلون موقف المغرب القوي لان المغرب وضع ملفه كثير من المرات وهذا في صالحه لذلك هم سيستغلون هذه النقطة ثم بعد ذلك سيعطوننا القشور وياخذون هم اللب ولا شك ان اسبانيا لو لم تعلم ان التنظيم مع المغرب سيزيد من فرص نجاحها والله لن تنظم مع المغرب لذلك نحن مع التنظيم مع الجزائر وتونس ومنها استفادة اخرى ان المغرب سيكون له حصة الاسد لذلك اتمنى ان يفطن المغاربة لهذا الامر
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-12
8 - Rifia الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:50
Muy buena suerte para ellos, La mejor organización con traidores Argelia
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-7
9 - أبو أروى الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:52
اسبانيا ليست بحاجة إلى المغرب . لقد سبق لها أن نظمت هذه التظاهرة بنجاح منذ أزيد من 36 سنة.
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-3
10 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:54
اسبانيا بوحدها قادة تنظيم كأس العالم واي كأس و لكن اش جاب بلاد البغرير للهضرة!! فين الصحة والسكن والتعليم الي خرجو عليه بمناهج تافهة و وزراء فاشلين
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-1
11 - سعيد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:57
خبر سار جدا، ليس من أجل المونديال في حد ذاته لكن في تهيئة الطرق و المراحيض العمومية و محاربة التشرميل و إصلاح المطارات و إعادة تصنيف الفنادق و مراقبة المطاعم و الأثمان التي هي أغلى من البرتغال و اسبانيا وووووو، ،،،،، رب ضارة نافعة
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9
12 - تراجع عن الأهداف الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:02
سيمنحون المغرب في حالة الفوز بالتنظيم مباراة الافتتاح وثلاث أو أربع مباريات على أفضل تقدير .
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5
13 - الخميس الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:02
مرحبا بالشقيقة إسبانيا العمل معكم شرف لنا لأن العمل مع حكومة متحضرة أفضل بكثير من ً صداع الرأس ً
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5
14 - Observateur الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:06
فكرة مستحبة خصوصا لا رائحة لوباء الكوليرا في الدول الثلاث .. أما الجزائر فشغلها الشاغل هو تقسيم المغرب .. الله يجيبها على خير
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0
15 - Abdellah baroudi الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:06
مادا جنت جنوب افريقيا من تنظيم كاس العالم غير الديون والملاعب الغير المستغلة....نريد كشعب تنمية شاملة في كل الميادين...
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-3
16 - القرشي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:08
هل يمكن فعلا أن يتحقق الحلم الذي طال انتظاره كنت أتمنى أن يكون الملف مشتركا مع الاخوة في الجزائر ولكن ستكون الحظوظ أكثر ربما مع الجار الأوروبي 11 سنة من الانتظار الله اعلم هل سنكون من الأموات أو الأحياء
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-1
17 - رأي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:08
دارو معاكم مزيان . على أقل عندهم نفس عليكم و خافو عليكم من شوهة إلى منضمتوش كأس عالم للمرة سابعة ولا سادسة ههههههه
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-7
18 - ibramilano الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:11
انا كنت قلتها شحال هاذي وضحكو عليا الكوانب
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5
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