الحمياني يبقي الوداد الفاسي في كأس العرش

أوعنا بلعيد

حجز فريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العرش، عقب فوزه في المباراة التي جمعته اليوم الأربعاء، على أرضية المركب الكبير بمدينة فاس، بضيفه أولمبيك الدشيرة بركلات الترجيح (5/4)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وعرف الشوط الأول سيطرة فريق "الواف" على جل مجريات اللقاء وكان الأفضل انتشارا واستحواذا على الكرة، ليترجم تفوقه الميداني إلى هدف برأسية اللاعب معاذ شوكاك، قائد الفريق في الدقيقة 39، عقب ارتقائه بشكل رائع لكرة زميله من الركنية. وحاول المدرب أوغني تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن التسرع أمام الشباك وغياب التركيز فوت على الوداد الفاسي مضاعفة النتيجة، لينتهي الشوط الأول "وفاويا" بامتياز.

وغاب عن الفريق "الوفاوي" بعض اللاعبين الأساسيين بداعي الإصابة، كحمزة الكارتي، هداف الفريق، والمدافع يونس بودي، والإيفواري كودجو. ورغم ذلك، حاول ممثل الكرة الفاسية في مسابقة كأس العرش تحقيق الفوز وإسعاد أنصاره.

انتفض الفريق الزائر أولمبيك الدشيرة في شوط المباراة الثاني واستعاد زمام المبادرة وكان الأكثر رغبة في التسجيل لإعادة الأمور إلى نقطة البداية، بينما حاول الوداد الفاسي الدفاع عن مرماه وتحصين شباكه ومنع الزوار من التهديف.

وكانت عزيمة الدشيرة أقوى وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب يونس الديب، وأقدم حسن أوغني، مدرب "الواف"، على إجراء تبديل لم يخدم الفريق بقدر ما ساهم في تعقيد مأموريته عقب استفاقة الزوار الذين شكلوا الخطورة على مرمى حمزة الحمياني، أفضل لاعبي المباراة، بحكم مردوده ومستواه وتصدياته التي منحت التفوق والتأهل لناديه.

وشهدت الدقيقة 74 تألق حمزة الحمياني، حارس الوداد الفاسي، الذي تصدى لركلة جزاء أعلن عنها الحكم عبد العزيز لمسلك لصالح أولمبيك الدشيرة، لينتهي الشوط الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وظهر الحذر الشديد في أسلوب وطريقة لعب الفريقين في الشوطين الإضافيين خشية تلقي الهدف الذي سيعطي بطاقة العبور للفريق المسجل؛ ما جعل اللقاء يتسم بالحيطة من كلا الفريقين وعدم ضغطهما هجوميا من أجل التسجيل. وتلقى "الواف" ضربة قوية في الدقيقة 105 بإصابة أخطر لاعبيه السينغالي ممادو علي ديوف، الذي تلقبه جماهير "الواف" بـ"الكومبيوتر".

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"الواف" عقب تألق الحارس حمزة الحميوني، الذي تصدى لركلة ترجيح لأولمبيك الدشيرة، ليفوز الوداد الفاسي 5/4.

للإشارة فقد تأهل الواف إلى دور الربع عقب إقصائه لأندية المغرب الفاسي وسيدي قاسم وأولمبيك الدشيرة، وسيواجه في الدور المقبل سطاد المغربي بمدينة الرباط، الذي ضمن تأهله عقب فوزه أمس بهدف دون رد أمام ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات.