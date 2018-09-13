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كُتّاب وآراء
ثلاثية تؤهل الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرش
تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018 بعد فوزه على ضيفه النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات دور ثمن النهاية.
وتعاقب على تسجيل أهداف "النسور الخضر" كل من محسن ياجور (د14) و عبد الإله الحافيظي (د50) و محمود بنحليب (69 ض .ج )، فيما وقع هدف فريق "فارس سبو" اللاعب يوسف أومارو (د39). وضرب فريق الرجاء البيضاوي موعدا في دور ربع النهاية مع فريق سريع وادي زم الذي تأهل، أمس الثلاثاء، على حساب وداد تمارة (5-0).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
كملاحظة وقبل اي تعليقات او تباكي من حساد الرجاء اقول:
الهدف الثاني للرجاء الكرة من ضربة زاوية جاءت قوية والحافيظي ضرب الكرة براسه ولمست يده التي لم تكن هي متجهة للكرة للتسجيل كما فعل مارادونا ولو انها ضربت يده فقط بلا راسه لنزلت الكرة بالارض وليس باتجاه المرمى
الهدف الملغى لقنيطرة لم تتم اعادته لاحكم عليه لذا اقول الله اعلم
ضربة الجزاء الراجاوية كان هناك دفع واضح بمنطقة الجزاء بعد عملية فنية رائعه وتبادل رائع للكرة واراها ضربة جزاءصحيحه وواضحه
النادي القنيطري فريق له تاريخ وتعود دائما على تقديم مباريات شيقه بالبيضاء سواء امام الرجاء الو الوداد
ما اثار انتباهي محترف النيجر بالنادي لقنيطري هو محترف رائع وانوه بمسؤولي قنيطره عن حسن الاختيار
الرجاء ضيع كثيرا من الفرص بالشوط الاول واصبح اللاعبون يحاولون التسجيل بطريقة نيمار وكادو ان يدفعو ثمن الغرور وتضييع الفرص
الرجاء تلعب على عدة واجهات افريقيه ووطنيه ولعبت باقتصاد قبل السفر لادغال افريقيا
دفاع الرجاء ليس بالمستوى المطلوب
مقابله شيقه ومبروك التاهل الراجاوي وتحية للنادي لقنيطري ونتمنى عودته