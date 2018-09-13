ثلاثية تؤهل الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرش

هسبريس ـ و.م.ع

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018 بعد فوزه على ضيفه النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات دور ثمن النهاية.

وتعاقب على تسجيل أهداف "النسور الخضر" كل من محسن ياجور (د14) و عبد الإله الحافيظي (د50) و محمود بنحليب (69 ض .ج )، فيما وقع هدف فريق "فارس سبو" اللاعب يوسف أومارو (د39). وضرب فريق الرجاء البيضاوي موعدا في دور ربع النهاية مع فريق سريع وادي زم الذي تأهل، أمس الثلاثاء، على حساب وداد تمارة (5-0).