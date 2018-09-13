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الرئيسية | رياضة | ثلاثية تؤهل الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرش

ثلاثية تؤهل الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرش

ثلاثية تؤهل الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرش
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:14

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018 بعد فوزه على ضيفه النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات دور ثمن النهاية.

وتعاقب على تسجيل أهداف "النسور الخضر" كل من محسن ياجور (د14) و عبد الإله الحافيظي (د50) و محمود بنحليب (69 ض .ج )، فيما وقع هدف فريق "فارس سبو" اللاعب يوسف أومارو (د39). وضرب فريق الرجاء البيضاوي موعدا في دور ربع النهاية مع فريق سريع وادي زم الذي تأهل، أمس الثلاثاء، على حساب وداد تمارة (5-0).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - طارق الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:28
مهزلة تحكيمية بإمتياز. الفرق دات الباع دائما ما تستفيد من تدخل الحكام من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه
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4
2 - عبدو من .. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:37
الحكم رجل المقابلة بامتياز .....
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-4
3 - مهتم الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:37
بزززززززاف التحكيم. حتا المخرج مع الرجاء
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-6
4 - مغامرات ابو الحروف الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:40
الف مبروك فوز النسر العالمي والتاهل المستحق
كملاحظة وقبل اي تعليقات او تباكي من حساد الرجاء اقول:
الهدف الثاني للرجاء الكرة من ضربة زاوية جاءت قوية والحافيظي ضرب الكرة براسه ولمست يده التي لم تكن هي متجهة للكرة للتسجيل كما فعل مارادونا ولو انها ضربت يده فقط بلا راسه لنزلت الكرة بالارض وليس باتجاه المرمى
الهدف الملغى لقنيطرة لم تتم اعادته لاحكم عليه لذا اقول الله اعلم
ضربة الجزاء الراجاوية كان هناك دفع واضح بمنطقة الجزاء بعد عملية فنية رائعه وتبادل رائع للكرة واراها ضربة جزاءصحيحه وواضحه
النادي القنيطري فريق له تاريخ وتعود دائما على تقديم مباريات شيقه بالبيضاء سواء امام الرجاء الو الوداد
ما اثار انتباهي محترف النيجر بالنادي لقنيطري هو محترف رائع وانوه بمسؤولي قنيطره عن حسن الاختيار
الرجاء ضيع كثيرا من الفرص بالشوط الاول واصبح اللاعبون يحاولون التسجيل بطريقة نيمار وكادو ان يدفعو ثمن الغرور وتضييع الفرص
الرجاء تلعب على عدة واجهات افريقيه ووطنيه ولعبت باقتصاد قبل السفر لادغال افريقيا
دفاع الرجاء ليس بالمستوى المطلوب
مقابله شيقه ومبروك التاهل الراجاوي وتحية للنادي لقنيطري ونتمنى عودته
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5 - ابن عين عودة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:43
سنة سعيدة للمغاربة ملكا وشعباو تحية كبيرة لفريق وانصار الخضراء اينما كان فالرجاء العالمي وليس نادي القرن الافريقي او غيره.نتمنى كل التوفيق للفريق وان يحقق اللقب الافريقي والتحية الاكبر لفتحي جمال الذي تبدوا اختياراته صاىبة الى حد كبير ولغاريدو ولكل فعاليات الرجاء.
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3
6 - محمود الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:45
الحكم منح الرجاءضربة جزاء نظرا لتمويه اللاعب ، وتغاضى عن ضربة جزاء مشرعة للكاك, مع ان الرجاء في غير حاجة الى هكذا حكام.
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6
7 - سوسي حر. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:50
لا حول و لا قوة الا بالله...مهزلة تحكيمية بامتياز بطلها الحكم...الحكم بغا اربح الرجاء صحا...قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة..خطأ من الخلف في حق لاعب من النادي القنيطري .الحكم لم يعلن عن الخطأ و سمح باستمرار اللعب و بالتالي المحاولة الهجومية للرجاء الدي كادت ان تسجل و كدلك بمساعدة الحكم...فالشوط الثاني..حدث و لا حرج...محاولة الهدف الثاني للرجاء..الحكم اقترف خطأين..القدفة الاولى التي صدها الحارس و ابعدها الى الركنية..بعد ان غير ياجور مسارها و هو في حالة hors jeu و لم يعلن الحكم عليه..الركنية نفدت و الحافيضي يسجل بعد لمس الكرة ليده و تغيير مسارها..و الحكم شاهد مشافش حاكا...اخطاء بالجملة في حق لاعبي القنيطرة و الحكم محاضرش..مساكنش هنا..خلاصة القول غادي ابقاو ادفعو بالرجاء الى النهاية...تشد شوية دصرف باش تفك شوية الازمة المالية...القجع عيا ما يعطي تحت الدف...
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8 - ابن زعير الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:05
تحية للاخ ابو الحروف على تحليله الراىع لتفاصيل المباراة وابرز الاحداث التي عرفها اللقاء فضربة الجزاء اكثر من صحيحة والرجاء كان الافضل بكل شيء واتفق معك ان ادهناك خلل في التنظيم الدفاعي كما ان نياسي بطىء ويفقد بعض الكرات مما يؤدي الى الهجمات المرتدة وعلى العموم نتمنى اصلاح جميع الاختلالات ونريد ان نكون جميعا مع الاندية المغربية (الرجاء الوداد نهضة بركان) لان كل فريق يعتبر بمتابة المنتخب.
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9 - كريم الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:08
المبارات كبيرة عن الحكم رأينا مهزلة تحكيمية بامتياز بالرغم من كون الرجاء فريق عالمي الا انه يحتاج هاكدا مساعدات
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10 - سوسي حر. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:16
الى مغامرات ابي الحروف..و ها من اللقب ابان البلان...نتا باقي عايش غالعصر الحجري يا خبير التحكيم...الحالة الوحيدة التي لا تعلن فيها لمسة اليد عند لمس الكرة لليد..هي ان تكون اليد ملتصقة بالجسد و ان تكون الكرة هي المتجهة لليد و ليس العكس...في حالة الحافيضي...ضرب الكرة بكتفو و كمل عليها بدية و هي بعيدة عن جسده...و بحركة اليد غير مسار الكرة ....و هناك حالتين مشابهتين فالمونديال الاخير...اعلن فيهما عن لمسة يد.....اوا سير تكمش...رابحين بالحكم و زايدها بتخراج العنين....
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11 - سعذ الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:24
لقاء من الذاكرة : عندما فاز سريع واد زم على الرجاء في كأس العرش التعادل بلابجيكو 0/0 و 2/1 في وادي تم سجل هم النجمي وهدف ال رجاء سجله الحد اوي في الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء الانجاز الكبير الذي حققه فريق سريع واد زم موسم 1983 – 1984، وذلك عندما تمكن من الإطاحة بفريق الرجاء الرياضي من دور ربع نهاية كأس العرش، رغم قوة فريق الرجاء في هذا الموسم الذي أنهاه في الرتبة الثالثة في ترتيب البطولة المغربية برصيد 63 نقطة.
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