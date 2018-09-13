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كُتّاب وآراء
آل الشيخ يطلب تدخل السيسي في الدوري المصري
هدد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومالك نادي "بيراميدز" المصري، بسحب فريقه من الدوري إذا لم يتم تعيين حكام أجانب للمباريات التي سيلعبها ناديه.
وكتب آل الشيخ في حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب". وانتقدما وصفه بـ"الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه خلال مباريات الدوري العام في مصر"، متحدثا في مداخلة هاتفية عبر قناة "بيراميدز" بعد لقاء ناديه مع منافسه الجونة، وتعادلهما بهدف لكل فريق، ليطالب خلال كلامه بـ"العدالة التحكيمية لجميع الفرق المصرية".
واستنكر آل الشيخ ما حدث في مباراة فريقي بيراميدز والجونة، كما انتقد اتحاد الكرة المصري فيما يتعلق برد فعله بشأن قبول دعوة المشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها السعودية؛ وستكون بمشاركة منتخبي الأرجنتين والبرازيل.
ووجه المتحدث السعودي حديثه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا : "ليبحث عن حل للمضايقات .. مضايقات في كل حاجة"، منتقدا الأداء التحكيمي خلال مباريات الدوري العام في مصر، وطالب بتطبيق تقنية الفيديو في المباريات لتلافي الأخطاء.
وقال آل الشيخ إن "السيسي لا يرضى بالظلم.. طفح الكيل.. وأثق في عدالته وموضوعيته"، داعيا إياه إلى التدخل لإيقاف مشكلات الدوري المصري، فضلا عن إشارته إلى أنه "لن يغضب إذا فاز الأهلي أو الزمالك ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر".