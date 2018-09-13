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الرئيسية | رياضة | غوارديولا يريد إنهاء مشوار التدريب في برشلونة

غوارديولا يريد إنهاء مشوار التدريب في برشلونة

غوارديولا يريد إنهاء مشوار التدريب في برشلونة
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:27

كشف الإسباني جوسيب غوارديولا، أحد أبرز مدربي كرة القدم راهنا في العالم، عن رغبته بإنهاء مشواره التدريبي من حيث بدأ في نادي برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا الذي حصد عدة ألقاب محلية وأوروبية مع برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني وفريقه الحالي مانشستر سيتي الإنكليزي في مقابلة مع برنامج "أونيفرسو فالدانو": "سأنتهي مجددا من حيث بدأت. خطواتي الأخيرة (كمدرب) ستكون مع فرق الناشئين. آمل بأن يكون ذلك في برشلونة".

وبدأ المدرب الشهير الذي تألق كلاعب وسط مع برشلونة، مشواره التدريبي مع الفريق الرديف في النادي الكاتالوني عام 2007، ثم استلم الفريق الأول بعد 12 شهرا خلفا للهولندي فرانك رايكارد.

وأشرف غوارديولا (47 عاما) على إحدى أنجح الحقبات في تاريخ برشلونة فقاده إلى 14 لقبا بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا وإثنان في دوري الأبطال، في عز فترات تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل غوارديولا في قيادة مانشستر الذي ينتهي عقده معه في 2021 إلى لقب ثان في البريميرليغ بعدما حصد رقما قياسيا الموسم الماضي بلغ 100 نقطة.

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