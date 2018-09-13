بطولة لبنان: تأجيل الانطلاق لأسباب "أمنية"

هسبريس - متابعة

تأجل افتتاح بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم الذي كان مقررا الجمعة لمدة أسبوع "بناء لطلب القوى الأمنية"، بحسب ما ذكر الاتحاد اللبناني الخميس.

وأصدر الاتحاد اللبناني تعميم طوارئ جاء فيه: "قررت لجنة الطوارئ في جلستها المنعقدة بتاريخ اليوم الخميس تأجيل انطلاق بطولة الدوري العام للدرجة الاولى للموسـم 2018-2019 حيث بات سينطلق بتاريخ 21-9-2018 بدلا من 14-9-2018 بناء لطلب القوى الأمنية، على أن يتم إعادة جدولة برنامج البطولة بما يتلاءم مع هـذا التأجيل".

وكان الاتحاد قد تلقى طلبا من القوى الامنية بنقل مباراة القمة التقليدية بين النجمة وضيفه الانصار التي كانت مقررة السبت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت الى خارج العاصمة.

وبالفعل أصدر الاتحاد قرارا بنقلها الى مدينة طرابلس الشمالية، الامر الذي لاقى معارضة الناديين ولا سيما النجمة المضيف والذي طالب بكتاب وجهه الى الاتحاد، باعتماد احد الملعبين الذين اختارهما ليكونا بمثابة ارضا له في المباريات التي يكون فيها مضيفا اي المدينة الرياضية او صيدا البلدي.

واضاف النادي في كتابه: "وفي حال تعذر إقامة المباراة على احد هذين الملعبين المعتمدين، فإن النادي يطلب رسمياً ترحيل المباراة الى تاريخ يصبح معه إقامة المباراة على احد الملاعب المعتمدة من النادي لمبارياته ممكناً".