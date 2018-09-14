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الرئيسية | رياضة | جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات

جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات

جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 03:45

بَات جمع النفايات وتنظيف المدرّجات، بعد انتهاء كل مباراة يخوضها الرجاء البيضاوي في مركب محمد الخامس، عادةً بالنسبة إلى جماهير الفريق "الأخضر"، التي لا تلهيها عنها فرحة فوز أو خيبة تعثر، في واحدة من أبهى الصور المسوقة عن المناصر المغربي، محليا وحتى لدى الأجانب الذين يتابعون مباريات النادي من الملعب.

وبالرغم من الأجواء الممطرة التي عرفتها المباراة التي جمعت الرجاء البيضاوي، بضيفه النادي القنيطري، عن ثمن نهائي كأس العرش؛ فإن أنصار النادي أبوا إلا أن يكرروا التقليد الذي ساروا عليه في المباريات الأخيرة، ولم يبارحوا المدرجات إلا بعد جمع النفايات في جنبات مقاعدهم.

ودأب جمهور الرجاء البيضاوي على هاته العادة امتثالاً لحملة "شجع فرقتك ونقي بلاصتك"، التي انطلقت منذ حوالي شهرين وبدأت تترسّخ في ذهن "الرجاويين" مع توالي المباريات.

ومن جهة أخرى، لم تفوّت جماهير الرجاء البيضاوي فرصة التعبير عن المستجدات الواقعة في البلاد، والضجة التي رافقت التغييرات المحدثة في مضامين المقرّرات الدراسية، حيث رفعت "ميساج" مكتوب عليه: "في القبة التكركير.. في المقرر البغرير".

للإشارة، فالرجاء البيضاوي تأهّل إلى دور ربع نهائي كأس العرش، بعد فوزه على النادي القنيطري بثلاثية مقابل هدف واحد، حيث سيلتقي بنادي سريع واد زم الذي عبر هو الآخر على حساب وداد تمارة بخماسية نظيفة.

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