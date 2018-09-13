حشاد: منتخب كرة السلة متشبث بتمثيل المغاربة في مونديال الصين

هسبورت - عمر الشرايبي*

عَبّر محمد كمال حشاد، صانع ألعاب فريق "ESSM Le Portel" الفرنسي، عن سعادته بالالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي لكرة السلّة، المقبل على خوض المراحل الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعد أن غاب لمدة طويلة عن المجموعة الوطنية.

نجم "أسود السلة"، قبيل المباراة المبرمجة ضد المنتخب التونسي، خص "هسبورت" بأوّل خرجة إعلامية بعد التحاقه بالمنتخب الوطني، قال خلالها: "إنه فخر واعتزاز لأي رياضي مغربي أن يمثل منتخب بلاده ويدافع عن القميص الوطني"، قبل أن يعود إلى الرد على الجدل المثار حول عدم تلبيته الدعوة للالتحاق بالكتيبة المغربية خلال السنوات السابقة.

في هذا الصدد، أفاد اللاعب الممارس في الدوري الفرنسي الممتاز، في تصريحه، قائلا: "لم تكن لدي أي مطالب خاصة. كما أنني أجهل ما قيل حول الموضوع، لذلك أرغب في التوضيح أن الأمر كان متعلقا بظروف عائلية وقبلها أخرى رياضية محضة متعلقة بالنادي الذي كنت أنتمي إليه في فرنسا وعائق الفترة التي يمكن السماح لي فيها بالالتحاق بالمنتخب الوطني".

وتابع حشاد قائلا: "تم تأويل هذه الأمور بطريقة غير سليمة، إلا أنني أؤكد اليوم أن رغبتي ظلت منذ مدة من أجل القدوم لحمل القميص المغربي، واليوم سنحت لي الفرصة لمعاودة تقديم ما سبق لي أن منحته للمنتخب خلال مشاركاتي في التظاهرات القارية واستحقاقات دولية سابقة".

في ما يخص الاستحقاق المقبل المتمثّل في تصفيات كأس العالم 2019، لم يخف حشاد تطلعه لمعانقة "حلم" بلوغ "مونديال" الصين، مضيفا: "منذ التحاقي بالمجموعة الثلاثاء، وجدت الأخيرة في جاهزية بعد المعسكر الإعدادي في تركيا، بالرغم من الحسرة على غياب عنصرين مهمين داخل الفريق"، في إشارة إلى غياب كل من زكرياء المصباحي وعبد الحكيم زويتة، لاعبي فريق جمعية سلا، اللذين يعانيان من الإصابة.

وختم صانع ألعاب منتخب "السلة" قائلا: "من الجميل، الآن، أن تجد مجموعة منسجمة تجمع بين خبرة القدماء وفتوة العناصر الشابة، حيث يتجلى دورنا في مواكبة هؤلاء الذين سيحملون مشعل كرة السلة المغربية، كما نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي تنتظره مواجهة المنتخب التونسي، مساء غد الجمعة (الساعة السادسة بالتوقيت الصيفي المغربي)، في افتتاح مباريات مرحلة الذهاب من التصفيات المؤهّلة لنهائيات كأس العالم، المقرّر إجراؤها في دولة الصين، في الفترة الممتدة بين 31 غشت و15 شتنبر من السنة المقبلة، قبل مواجهة المنتخب الكاميروني، السبت، ثم المباراة الأخيرة أمام التشاد، الأحد، في آخر الجولات.